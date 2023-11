Quiénes son Sol 1 y Sol 2, las chicas trans que la rompen en el Bailando 2023

La pista del Bailando a veces se convierte en un escenario emotivo y de oportunidad para quienes acuden al programa en busca de tener un momento frente a la cámara y así contar su historia para que el público los conozca.

Así fue que Sol 1 y Sol 2 llamaron la atención de Marcelo Tinelli y de a poco fueron ganando protagonismo en la pista debido a su carisma, humor y gracia. La primera vez que llegaron a el Bailando fue de la mano de Kennys Palacios, el estilista y amigo de Wanda Nara.

Luego fue Tinelli quien le dio protagonismo y de a poco pudieron ir contando su historia y tuvieron su espacio dentro del programa. Sol 1 y Sol 2 están casadas hace 10 años, según contaron se conocieron cuando aún no habían cambiado de género.

Sol 1 y Sol 2 en el Bailando Foto: instagram/solvick

Sol 1 y Sol 2 las chicas trans que conquistaron a todos en el Bailando

En ese momento se enamoraron y decidieron dar el “Sí”, después hicieron la transición de hombre a mujer. Hoy se siguen eligiendo como pareja y siempre se acompañan en cada paso. La pareja estuvo hace unas semanas en El Diario de Mariana y contaron cómo es su historia juntas.

Cuando se conocieron eran Martín y Jonathan, los dos bailaban en la comparsa. Si bien un momento no se cayeron bien de a poco comenzaron a tenerse cariño. “Nos conocimos y desde ahí nunca más nos separamos”, contaron.

Sin embargo, en ese momento, Sol 2 no tenía pensado hacer una transición a mujer y la idea le daba miedo e inseguridad. “Cuando ella decide ser trans, yo no quería ser trans. Yo quería ser chongo, íbamos al gimnasio y quería tener un cuerpo grandote”, comentó Sol 2.

Luego, aseguró “Me voy a hacer trans por ella” ante el miedo a quedarse sola ya que las dos son su familia y su contención en todo.

Sol 1 relató que ella tiene una familia que le acompaña y aceptó sus decisiones, en cambio Sol 2 tuvo una historia de vida muy difícil de abandono, abusos y sufrimiento.

“A veces me da vergüenza decir que fui abusada, que junté cartones, que viví en una villa... y hoy me encanta decirlo. Que soy lo que soy por la gente de la calle o la villa, y la del Circo Rodas donde trabajé dos años. Me morí de hambre, me gané mi platita, me morí de frío. Cumplí mis 18 añitos solita en una carpa brindando con una copa de sidra y nada, esas vivencias me sirvieron para ser fuerte”, reveló Sol 2.

Para ellas la pista del Bailando fue el lugar para contar sus historias, y lo que pasaron, al igual que recibir el cariño del público.

Sol 2 brilló en el Bailando junto a Romina Uhrig

Hace unos días Sol 2 bailó la salsa de tres con Romina Uhrig, donde emocionaron a todos en el Bailando y Moria le dedicó unas palabras: “Son personas grandes que han pasado por todo. A mí también me da ganas de llorar, de verdad. No puedo contener la emoción. Yo siempre estuve al lado de la marginalidad, perdón”, sostuvo la diva.

Luego la pareja pasó por LAM, y allí Sol 2 contó parte de su dura historia de vida. “A los 9 años, mi madre me vendió por $300. Después, me agarró una familia que supuestamente me adoptó, y estuve con ellos hasta los 16. Ellos cambiaron mi nombre de Jonathan Ezequiel a Santiago. A mis papás biológicos nunca más los volví a ver, pero seguimos viviendo a menos de 50 cuadras”.

Sol 1 y Sol 2 junto a Ángel de Brito Foto: instagram/solvicky

Y agregó: “De los 9 a 16 años estuve con ellos que por culpa de Jorge Ruiz, que abusaba de mí, me tuvieron que echar. Me devolvieron con mi mamá y tuve que ir a parar a Constitución porque había visto por la tele que los chicos se prostituían y me agarró un señor”.

“Me llevó a Uruguay 10 días con 16 años y me sentí la persona más sucia pero no tenía otra cosa para hacer. Me volví a los tres días porque tenía miedo que me secuestren, me violen o me lleven a una trata de personas. De ahí me fui a Mataderos, después a San Justo para juntar cartones y trabajé en un circo del Sol. Fue tanto el cariño que me dieron la oportunidad de viajar con ellos”, contó emocionada Sol 2.