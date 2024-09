Quién es el famoso que le escribió una carta de amor a Wanda Nara

Wanda Nara es una de las famosas argentinas que más repercusión genera en los medios de comunicación con lo que hace o dice. La empresaria, modelo, conductora, influencer y ahora cantante está todo el tiempo generando contenido en las redes sociales que genera repercusiones. Actualmente se encuentra en la conducción de “Bake Off Famosos”, la nueva apuesta de Telefe.

La famosa está instalada en Argentina con su familia, y centrada en las grabaciones de programa de pastelería amateur, del que van a participar famosos, a diferencia de las ediciones anteriores que tuvieron de conductora a Paula Chaves.

En medio de la celebración de los premios Martín Fierro, la famosa estuvo en la ceremonia porque estaba nominada por la conducción en MasterChef, en el programa compartió largas jornadas de trabajo con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, de lo que surgió una amistad entre ellos.

El look de Wanda Nara para los Martín Fierro.

Wanda Nara reveló que un famoso de la televisión le regaló una carta de amor

Wanda Nara participó de la ceremonia con un impecable vestido turquesa inspirado en un look de Kim Kardashian. En la alfombra azul del evento confesó el regalo que le hizo uno de los chefs del programa de cocina.

Al hablar de la nominación de MasterChef, la conductora comentó sobre sus compañeros: “Tenemos un grupo que nunca lo abandoné, el grupo de MasterChef. Recién le escribí, saludó Donato que yo pensé que estaba en Italia. Les dije que no me hagan llorar porque me van a correr todo el maquillaje, nos queremos un montón”.

Luego, Wanda Nara confesó lo que nadie sabía: “Estamos todo el tiempo en contacto y verlos me va a hacer llorar. Creo que la carta más hermosa de amor me la hizo Germán”. La revelación generó sorpresa y Verónica Lozano que también estaba en el lugar comentó: “¿Y Mauro qué onda?”.

Asimismo, la conductora resaltó que Germán Martitegui no es serio como se muestra, sino que él fue quien le escribió una tierna carta cuando terminaron de grabar el programa.