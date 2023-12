Quién es Axel Klekaylo, el “gatito” de Misiones que entró a Gran Hermano

Ya son muchos los participantes que ingresaron a la casa de Gran Hermano 2024 y ahora fue el turno de Axel Nicolás Klekaylo, un joven oriundo de Misiones que se definió como una persona tímida.

Aunque es de Apóstoles, actualmente reside en Posadas con sus amigos: “Nos mudamos todos juntos a una casa y les juro que parecía la casa de Gran Hermano”. “Soy un poco tímido para encarar, suelen venir las chicas a mí”, dijo sobre su relación con las mujeres.

Además, Klekaylo explicó que le encanta conocer gente, la joda y que no le gusta trabajar. “¿A quién le gusta?”, dijo entre risas.

El participante oriundo de Misiones llegó a GH. Foto: Instagram

“Soy gatito, pero amoroso. Demasiado. Si es por mí, estoy con una chica solo todo el tiempo. Cuando estoy triste y solo, lloro. Además, soy un chico que no consumió nunca drogas, aunque no lo crean”, puntualizó Axel.

El objetivo del joven misionero es dar un buen ejemplo en televisión: “Yo no creo que sea para tanto, pero mucha gente me admira, o eso me dicen, así que voy a intentar ser un buen ejemplo”.