Primavera Sound Argentina 2023 ya tiene su line up completo: The Cure, Pet Shop Boys, Beck y más

La segunda edición del Primavera Sound Argentina se va a realizar los próximos 25 y el 26 de noviembre en el Parque Sarmiento. Desde el festival ya habían anunciado a Blur como parte del line up, pero hoy se confirmó el resto de la grilla y se sumó a The Cure y Pet Shop Boys y Beck como cabezas de cartel.

El line up completo del Primavera Sound

Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom y Roisin Murphy son los artistas de la segunda línea de una grilla muy potente, que también contempla nombres como Black Midi, Domi & JD Beck, Dorian Electra, Él Mató a un Policía Motorizado, The Twilight Sad, Off !, Marina Sena, Milo J, Turf, Virus, Slowdive, Catnapp, The Blessed Madonna, Muna, Weyes Blood y Richard Coleman.

Primavera Sound Argentina, programación de la edición 2023. (Captura)

Los organizadores hicieron el anuncio luego de agotar dos preventas en pocas horas y de precisar que aún quedan entradas “early birds” en WWW.ENIGMATICKETS.COM. “3 cuotas sin interés para clientes BBVA durante todas las fases de venta”, añadieron.

“Una década después de su última gira por territorio latinoamericano, The Cure volverá a la Argentina. En estos diez años han cambiado muchas cosas, pero lo que se mantiene intacto es el carácter universal de la banda liderada por Robert Smith, ligada ya para siempre a la historia del festival tras su concierto de récord (¡más de tres horas!) en la edición barcelonesa de 2012″, dice una promoción oficial.

“Aunque el relato de The Cure no se explica a partir de los datos, sino a través de las nuevas generaciones a las que todavía sigue alcanzando: su discografía es un hilo conductor que recorre el pop hecho durante los últimos cuarenta años de la misma forma que su presencia conectará la travesía transatlántica de Primavera Sound”, añade.

“La semilla que se plantó en 2022 con el debut del festival en Argentina tendrá de nuevo su correspondiente reflejo austral en la capital bonaerense. Lo personificarán mejor que nadie Blur y su baúl repleto de himnos, Pet Shop Boys, cuya eterna búsqueda del estribillo perfecto nos conduce ahora a su espectáculo de grandes éxitos Dreamworld, y el infalible Beck”, redondea.

Primavera Sound Buenos Aires, trayecto sonoro de doble sentido

Para los organizadores de Primavera Sound Buenos Aires esta edición será “un trayecto sonoro de doble sentido”.

“Primavera Sound seguirá expandiendo su comunidad asentando o exportando su filosofía a ciudades que respiran música, pero los festivales también serán una ventana a la que asomarse para descubrir talento local de primera mano y una nueva generación de artistas como Akim, Fermín, Ibiza Pareo, Juana Rozas, K4, Las Tussi, Limón, Nashy Nashai, Pacífica, Puerto Candelaria, Sebastián Arpesella, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico y Rinona Riders”, amplía.

El nuevo predio elegido por la nueva organización de Primavera Sound para la edición Argentina de 2023, Parque Sarmiento, permitirá mejorar la experiencia alrededor de Primavera con el objetivo de que al público solo le reste disfrutar de la música, siempre de acuerdo a sus impulsores.

“Aunque para disfrutarla no hace falta ningún libro de instrucciones: lo vivido alrededor del mundo en 2022, un año lleno de descubrimientos y aprendizajes saltando de festival en festival, nos enseñó que alrededor del line-up de Primavera Sound pasan cosas que no pasan en otros lados… pero también que esas cosas se entienden universalmente”, refuerzan.

“En coproducción con Dale Play Live, Pop Art Music y Move Concerts como partners, Primavera Sound continuará exportando a Buenos Aires su modelo de festival urbano expandiendo su propuesta musical más allá de las jornadas y los recintos principales con la programación de Primavera en la Ciudad”, se explayan.

“Sello inconfundible de una cita que paralelamente ha hecho de la sostenibilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística los valores sobre los que se sustenta. Reflect what you are, se celebre donde se celebre el festival: Primavera Sound Buenos Aires se reflejará en el espejo que supone Barcelona, que a su vez es reflejo de la comunidad que ha construido en todo el globo tras más de dos décadas. Un proceso de identificación en todas direcciones que sigue desbloqueando nuevos niveles”, cierran.