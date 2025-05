Preocupación en Gran Hermano por el problema de salud que sufrió una participante: “En el cerebro”

La convivencia en la casa de Gran Hermano implica atravesar múltiples desafíos, tanto físicos como emocionales, y no todos los participantes logran adaptarse con facilidad. Entre las pruebas más exigentes que deben afrontar se encuentra la competencia semanal por el presupuesto destinado a las compras del supermercado. Esta dinámica, que suele poner a prueba la resistencia, coordinación y trabajo en equipo, se ha convertido en uno de los momentos más tensos del ciclo, ya que el resultado impacta directamente en la calidad de vida y el bienestar de los jugadores durante los días siguientes.

Selva de Gran Hermano 2025 (Foto: Instagram de Gran Hermano)

Este jueves, la producción del reality presentó una consigna que, en apariencia, parecía fácil de cumplir. Sin embargo, detrás de esa simplicidad se escondía un importante nivel de exigencia física y un riesgo considerable para los participantes. La prueba, lejos de ser inofensiva, generó un fuerte impacto en varios de ellos, pero quien se llevó la peor parte fue Selva. La jugadora no solo mostró signos evidentes de malestar, sino que terminó completamente descompensada, lo que encendió las alarmas dentro de la casa.

El problema de salud que enfrentó Selva en Gran Hermano 2025

El desafío propuesto requería que los jugadores resistieran la mayor cantidad de tiempo girando en una calesita. Aunque se trata de una actividad que suele resultar entretenida para los niños, en adultos puede provocar un fuerte mareo y malestar físico. Así fue para la mayoría de los participantes, pero quien peor la pasó fue Selva, ya que el juego la dejó visiblemente afectada.

La participante uruguaya no logró resistir el fuerte mareo y corrió directo al baño, avisando que estaba a punto de vomitar. Tal era su malestar que, antes de llegar, tuvo que sentarse en el suelo porque no podía continuar caminando.

El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios reflejaron el difícil momento que atravesó Selva en Gran Hermano. Las imágenes circularon rápidamente, evidenciando lo mal que la pasó la actriz de 51 años, quien fue una de las más afectadas por la prueba.

Otra participante que abandonó el reto con rapidez fue Katia, quien expresó claramente su incomodidad: “Yo me quiero bajar boluda, estoy muy mareada boluda”. Y luego añadió, visiblemente afectada: “No me hace bien esto con el mareo en el cerebro, no, no, no, no. Me marea, me hace mal. Estoy re mareada boluda”.