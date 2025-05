¡Escándalo! La ex de Alfa de Gran Hermano reveló un secreto íntimo y lo fulminó: “Ni se te...”

La guerra entre Delfina Wagner y Alfa de Gran Hermano 2022 está lejos de terminar. A más de un año y medio de su separación, la periodista decidió prender fuego las redes con un descargo explosivo en el que reveló detalles íntimos, económicos y personales del ex participante más polémico del reality.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Delfina disparó sin filtros. “¿Te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés bardear? No eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba”, comenzó, y agregó sin vueltas: “Después te quejás de que te gorrié y te cambié por un morocho cumbiero. Soltá, viejo cornudo. Dejame ser feliz que no te debo nada”.

El descargo de Delfina Wagner.

Delfina, la ex de Alfa de Gran Hermano, no se guardó nada

“Vivís en un dos ambientes prestado y te hacés el millo para que tus amiguitos chetos te den lugar en la mesa”, lanzó la joven, revelando internas que hasta ahora se mantenían en secreto. Además, lo acusó a Alfa de tacaño: “Flashean que tiene guita porque maneja un Mercedes, pero el tipo me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa”.

La joven apuntó directamente contra el ex participante del reality.

Lejos de quedarse en el pasado, Delfina prometió seguir ventilando la historia. “Este viernes voy a subir todos los audios”, anticipó. También justificó su infidelidad: “Lo hice corneta porque se cansó de gorrearme. A una mina le dijo que estaba conmigo por un acuerdo mediático. Ni siquiera me dejabas escuchar música de Chano porque sabías que era mi platónico”.

Alfa subió la primera foto romántica con su novia 40 años menor, Delfina Wagner.

El detonante de la ruptura habría sido un viaje de Alfa a Miami en noviembre de 2023, cuando se negó a dejarle las llaves de su casa. Desde entonces, el vínculo se deterioró al punto de la guerra pública.