Chiara de Gran Hermano 2025 reveló su fuerte atracción por otro jugador y destrozó a Nano: “Lo invité a tener relaciones...” .

Chiara, una de las participantes más jóvenes de esta edición de Gran Hermano, sorprendió al confesar quién dentro de la casa le genera una fuerte atracción sexual. La declaración generó revuelo entre los fanáticos del reality, sobre todo porque llega justo después de la salida de Nano, con quien había entablado un vínculo afectivo muy cercano.

Tras la eliminación de su compañero, muchos esperaban que Chiara se mostrara dolida o nostálgica. Sin embargo, durante una charla distendida con sus compañeros, la joven no dudó en expresar abiertamente que hay otro jugador que le parece muy atractivo desde el punto de vista físico, lo que fue interpretado por muchos como una verdadera “puñalada” al corazón de Nano.

Con esta revelación, Chiara rompió con las expectativas de quienes apostaban a un romance fuera del juego y abrió un nuevo capítulo en la dinámica sentimental dentro de la casa más famosa del país.

Cuando Santiago del Moro le consultó a Chiara sobre quién le atraía dentro de la casa, la joven fue clara y sorprendió con su respuesta: eligió a Devi, dejando en evidencia que Nano no era su verdadero interés amoroso en el reality.

A lo largo del programa, Chiara hizo varios comentarios en tono de broma sobre sus deseos de tener intimidad con Juan Pablo, aunque él siempre se mostró cordial pero distante, dejando en claro que no estaba interesado en concretar nada.

No obstante, al hablar de Devi, la participante no se guardó nada y declaró: “Me gusta pelear con él. Lo invité a tener relaciones. Él se ponía nervioso porque lo intimidaba y me gustaba eso. Es muy lindo, pero ahí adentro de la casa no”. Su sinceridad dejó en shock a los fanáticos del programa, especialmente a quienes esperaban un romance con Nano.

Quiénes son los 11 participantes de Gran Hermano que siguen en el reality

Con la reciente eliminación de Chiara, quedan en competencia 11 jugadores dentro de la casa más famosa del país. Todos ellos continúan luchando por quedarse con el codiciado premio de 70 millones de pesos, que además será administrado a través de una fintech para maximizar su rentabilidad.

El error de la producción de Gran Hermano

Estos son los participantes que permanecen en carrera: