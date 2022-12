Premios Oscar: Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift fueron preseleccionadas

Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift fueron preseleccionadas para los premios Oscar en la categoría “Mejor canción original.” La nominación es por la participación de las cantantes en: “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever, “Carolina " de Where the Crawdads Sing y “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick.

La cantante en una imagen del videoclip que respeta la estética de la película. (Instagram).

Estas serían las primeras nominaciones al premio Oscar para Rihanna y Taylor Swift. Las tres estrellas habían sido nominadas previamente a los premios “Golden Globes” y “Critics Choice Awards” en la misma categoría por las mismas canciones. Lady Gaga estuvo nominada en esta categoría por “Til It Happens to You” de The Hunting Ground (2015) y “Shallow” de A Star Is Born, con la que gano el premio. También fue nominada a actriz por esta misma película.

The Weeknd también preseleccionado a los Oscars

El artista canadiense fue preseleccionado por escribir la canción de la película “Avatar: The Way of Water.” Esto podría darle a The Weeknd su segunda nominación al Oscar.

El cantante había sido nominado hace siete años por escribir “Earned It” de “Fifty Shades of Grey”. Drake es otro de los nombres que aparecen para su primera nominación a este máximo premio con “Time”, que escribió para la película “Ámsterdam.”