“House of Gucci” es una de las películas más esperadas del año. Desde que Lady Gaga compartió la primera foto oficial de la película, generó grandes expectativas sobre el film que narra el asesinato de quien fuera el jefe de la firma de lujo, Maurizio Gucci, en 1995.

Lady Gaga House of Gucci

La nueva película de Ridley Scott, que cuenta con un elenco de lujo conformado por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino y Jared Leto, se estrena el próximo 25 de noviembre en cines.

Jared Leto en House of Gucci

El film sigue el matrimonio de Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, heredero de la casa de moda Guccio Gucci, el cual se ve sacudido luego de que el personaje interpretado por Adam Driver engaña a su mujer con alguien más joven.

Reggiani, quien será encarnada por Lady Gaga, fue quien coordinó el asesinato de su esposo y por eso “la viuda negra” fue condenada a 18 años de prisión.

Adam Driver en House of Gucci

Asimismo, la cinta está basada en el libro “House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, escrito por Sara Gay Foden y promete ser el drama más esperado de la temporada.

Director: Ridley Scott.

Productor: Ridley Scott, Giannina Facio, Kevin J. Walsh, Mark Huffam.

Elenco completo: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston, Reeve Carney, Camille Cottin, Youssef Kerkour, Madalina Ghenea.

Género: Drama, basado en hechos reales.

El tráiler de “House of Gucci”

“Padre, Hijo y House of Gucci” dice Lady Gaga, en el papel de Patrizia Reggiani, en el primer tráiler de la película.

El segundo adelanto, publicado a pocas semanas del estreno de la película, nos revela un poco más sobre las disputas familiares de los Gucci, así como las razones que llevaron a Patrizia Reggiani a orquestar el asesinato de su exmarido.