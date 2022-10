Por qué Susana Giménez le haría juicio a Fátima Florez.

Fátima Florez está atravesando un complicado momento luego de que comenzaran a correr rumores de la posibilidad de que Susana Giménez le hiciera un juicio. Según comentó Juan Etchegoyen en Mitre Live, el conflicto tiene origen en la presentación de la imitadora en Montevideo, ciudad en la que está trabajando y donde también vive la diva de la televisión.

Según contó el periodista, Florez está realizando funciones a sala llena pero un disgusto estaría por opacar todo lo logrado. “Al parecer, por lo que me cuenta una persona del círculo íntimo de Susana, hay un fuerte enojo por el guion que dice la imitadora en el escenario”, contó Etchegoyen.

Susana Giménez Foto: Susana Giménez

Según trascendió, Giménez no solo habría ido a ver la obra, sino que mandó a una persona a recolectar información. “Una persona muy amiga de Susana fue a ver la obra dos veces, dos días seguidos. Grabó todo lo que se dijo en el escenario y podría iniciar acciones legales en los próximos días”, contó el periodista.

Fátima Florez.

Aparentemente, la parte que le molestó a la rubia fue un cuadro donde aparecen Mirtha Legrand y Susana. “En esa parte, Mirtha dice que Susana no paga los impuestos y que Patricio Giménez no labura”, aseguró Etchegoyen quien confirmó que “ahí se pudrió todo mal, se vivieron momentos de tensión”.

Fátima imitando a Susana Giménez. Foto: Archivo

La tristeza de Fátima Florez en medio de la gala de los Martín Fierro de Cable

Durante la gala de los Martín Fierro de Cable, Fátima Florez habló con un movilero de Socios del Espectáculo quien le contó el rumor de que Susana Giménez le haría un juicio. “No sé nada, me estoy enterando por vos”, contestó la humorista que acotó: “Espero encontrármela, verla para hablarlo porque no sé, me quedé preocupada”.

Aparentemente la noticia no le habría caído nada bien a la imitadora, quien se vio muy afectada durante el evento: “Se largó a llorar. Sacó un pañuelo, se secó las lágrimas y dijo ‘estoy muy molesta y angustiada porque todo me cuesta muchísimo. Me rompo el alma con cada espectáculo y siempre hay estos problemas’”, aseguró Paula Varela. Aparentemente, Fátima se habría retirado del evento luego del ataque de angustia que sufrió.