Este lunes, los fanáticos de Damas Gratis se sorprendieron cuando Romina Lescano anunció que daba un paso al costado de la banda que participó durante 21 años. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que acusara a su hermano, Pablo Lescano, de maltrador.

“Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo... ¡los voy a extrañar!”, expresó a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El listado de "humillaciones" que habría vivido Romina siendo parte de Damas Gratis. (Instagram).

Pero eso no fue todo, horas más tarde Romina compartió una InstaStorie con frases poco felices que le habría enviado Pablo. “Hace 23 años que vengo aguantándote y porque sos mi hermana. No te sorporto más, no vengas más y encima no sabés cantar”.

Después de hacer eco de esto, escribió: “No me lo merezco hasta acá llegó mi amor”.

Qué le respondió el fundador del grupo de cumbia villera

Cuando vio los descargos que había hecho su hermana, Lescano no dudó ni un segundo en responderle y lo hizo también desde su una historian en su red social. “Chau langosta, buen viaje gede”.

El contundente mensaje que Pablo Lescano le habría dirigido a su hermana. (Instagram)

Este martes y miercóles Damas Gratis cerrará el año en el Gran Rex frente a miles de fanáticos, pero con una integrante menos. Pese a esto, no trascendió si buscarán un reemplazo.