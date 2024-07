Otro escándalo en la familia Nara: Andrés, el papá de Wanda y Zaira, se encuentra detenido

Andrés Nara saltó a la fama por ser el papá de Wanda y Zaira, dos de las celebridades más importantes de la farándula argentina, cada una en su ámbito. En 2014 se divorció de Nora Colosimo, la madre de las modelos, y desde entonces, tuvo varias relaciones.

El apellido Nara se encuentra en el foco de la polémica, ya que hace algunos días Wanda anunció su separación de Mauro Icardi, y Andrés, su padre, casi fue detenido por un disturbio que tuvo junto a su actual pareja, Alicia Barbasola, y una chica.

Andrés Nara, el papá de Wanda y Zaira, en el medio de la polémica Foto: Instagram

En esta oportunidad, en “LAM” (América TV) Pepe Ochoa aseguró que Andrés Nara fue detenido y explicó que los vecinos llamaron a la policía tras escuchar disturbios y gritos en la casa de Andrés y Alicia. “Una pelea escaló, los vecinos escuchan y deciden denunciar. Llegaron dos patrulleros. La suben a ella a un móvil y a él a otro. Él declara primero. Los gritos de ella eran muy terribles, los gritos eran de una discusión”, relató el periodista.

Respecto al caso, agregó: “En el último tiempo los escuchaban discutir bastante, era recurrente. Decidieron denunciar porque querían resguardar a la mujer. A Alicia le vieron marcas en la cara y por eso Andrés Nara queda detenido”, y explicó que según informaron fuentes policiales, el papá de Wanda quedará detenido por lesiones agravadas por el vínculo y violencia de género.

Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira, quedó detenido Foto: Policial

Se filtraron chats que aseguran una infidelidad de Andrés Nara hacia Alicia Barbalosa

Pepe Ochoa también contó que se filtraron chats de Andrés Nara con una mujer llamada Dulce, y que confirmaría su infidelidad a su pareja, Alicia Barbalosa. Según el periodista, los chats decían: “Él le dice a Dulce ‘te vi cómo gozaste el otro día’. Y para mí, y Andrés Nara le dijo ‘no puedo dejar de pensar en tu carita de placer’”.

“Dulce le vuelve a decir ‘che, pero mirá si Alicia se entera. No estoy para que lo sepa porque si se entera me da cosa’, y él le pone ‘borrá el chat, no quiero quilombos’”, finalizó Pepe sobre los chats filtrados.