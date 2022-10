No tiene manos ni piernas, es un éxito en TikTok por sus maquillajes y su historia se hizo viral

Las redes sociales le han dado una gran oportunidad a muchas personas de poder mostrar su arte, sus habilidades o simplemente su ingenio para el humor. En TikTok, las posibilidades para los generadores de contenido es infinita y es lo que vive Gabe Adams-Wheatley, un joven de 24 años que sufre una rara enfermedad, no tiene ni brazos ni piernas y hace unos increíbles maquillajes.

La historia de vida de Gabe es bastante particular, ya que a los 9 meses de vida fue dado en adopción y sufre el síndrome de Hanhar, una enfermedad muy rara que compromete a las extremidades con malformaciones congénitas, como la falta de desarrollo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el joven siempre fue una persona que luchó por sus sueños y hoy es todo un éxito en TikTok.

El joven que hace maquillajes en TikTok y es viral. Foto: Nypost

“Empecé a ver muchas youtubers de maquillaje sobre sus técnicas y a tomar en consideración lo que funciona mejor para mí, porque tengo que usar los pinceles de maquillaje y las esponjas de belleza de una manera muy diferente y única. Cuando comencé a maquillarme, la mejor manera que se me ocurrió fue acostarme y poner una toalla en el suelo para no manchar la alfombra con ningún producto. Me maquillaba acostado, pero siempre tenía que levantar la cabeza y me torcía el cuello, porque no era la mejor posición para hacerlo”, explicó el joven.

Un joven es viral en TikTok por sus maquillajes. Foto: Nypost

Asimismo, Gabe afirmó que “siento que toda mi vida, siempre he tenido que probarme a mí mismo e ir más allá de lo que la gente piensa que el límite podría o debería ser para una persona sin brazos ni piernas, o simplemente con una discapacidad en general. Para mí, siempre ha habido un fuego que se enciende en mí cuando alguien me dice que no puedo hacer esto o que estoy haciendo algo mal. Siempre quiero poder impulsar esas normas y demostrar que todo es posible si lo intentas”.

Cómo son los videos que realiza Gabe sobre maquillaje

El joven utiliza los ángulos de las brochas y diferentes posiciones ayudado con una base para poder lograr sus obras maestras. En muchas ocasiones se lo puede ver realizando maquillajes que son para fiestas, pero también ha hecho otros que son de películas como Avatar. Su precisión para cada pincelada es lo que lo diferencia del resto y el final de sus obras es totalmente alucinante.