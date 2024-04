Finalmente, No Te Va Gustar se presentó en el Estadio de Vélez Sarsfield para celebrar su aniversario número 30. La banda de rock de Uruguay debió reprogramar tres veces el show pero la cuarta fue la vencida. Este miércoles 17 de abril, el grupo musical hizo un repaso por toda su trayectoria durante 3 horas con invitados de lujo y más de 40 canciones.

Dicen que lo bueno se hace esperar, y los fanáticos de No Te Va Gustar lo pueden confirmar. El festejo por los 30 años de la banda estuvo rodeado de complicaciones: primero fue reprogramado por el partido de Vélez por la Copa de la Liga Profesional, luego volvió a ser suspendido el pasado sábado y domingo por una alerta meteorológica.

Así fue el show de No Te Va Gustar en Vélez

Pasadas las 21hs, el grupo apareció sobre el escenario vestido para la ocasión y dieron el inicio a lo que sería el show más largo de su carrera con un repaso por los 11 álbumes que publicaron a lo largo de estos 30 años. “Dejame Bailar”, “Nada para ver”, “A las nueve”, “Cero a la izquierda” y “Me cuesta creer” fueron las canciones elegidas para arrancar con la seguidilla de grandes éxitos. A las que se sumaron los clásicos como “Ángel con campera”, “Verte reír”, “Más mejor” y “Arde”.

No Te Va Gustar festejó sus 30 años en Vélez: 3 horas de show, invitados de lujo y más de 40 canciones Foto: @distrito____

“¿Qué decirles? Al fin nos encontramos, han pasado un montón de cosas que en algún momento explicaremos, que nos excedieron, que nunca pensamos que podrían ser de la manera en la que fueron pero por suerte acá estamos. Queremos agradecerles por el amor, el cariño, el respeto. Este show es muy importante para nosotros”, comentó Emiliano Brancciari quien, acto seguido, pidió que no siguieran con los cantos contra la institución del club de fútbol y el gobierno de la Ciudad. “Muchísimas gracias sobre todo a ustedes por hacer el esfuerzo de estar acompañándonos”, agregó en un breve pero conciso discurso de agradecimiento.

Por supuesto, como toda fiesta de cumpleaños, el show de No Te Va Gustar contó con grandes invitados. El primero de ellos fue el cantante Nahuel Pennisi quien se hizo presente en el Estadio Amalfitani para interpretar “De nada sirve”, y se llevó la ovación del público. Minutos más tarde, Patricio Sardelli de Airbag apareció en escena para cantar “Ese maldito momento” junto a la banda y enloqueció a la multitud con su solo de guitarra. También estuvieron presentes Noé, Camilo y el “Lobo” Núñez, músicos y luthiers de tambores uruguayos para ponerle su cuota charrúa a la noche.

No Te Va Gustar festejó sus 30 años en Vélez: 3 horas de show, invitados de lujo y más de 40 canciones Foto: @distrito____

Los homenajes también estuvieron presentes en la velada. Primero, el líder de la banda recordó a las víctimas de gatillo fácil de la Masacre de Floresta, que ocurrió en plena crisis del 2001, y que inspiró a componer “El Oficial”. Sobre la segunda mitad del show, sonó “Venganza”, la canción en la que participa Nicki Nicole, y en las pantallas se proyectó una fotografía de Claudio Rissi, el prestigioso actor argentino que formó parte del videoclip y falleció a comienzos de este año.

Pasadas las 00hs el grupo tocó “Fuera de control” y amagó con terminar la fiesta pero aún quedaban más sorpresas. Como en todo cumpleaños, no podían faltar los regalos, en esta ocasión, para los fans. Así fue como la banda decidió improvisar un popurrí de canciones elegidas por el público. Entre ellas varios clásicos y otras poco frecuentes en sus repertorios. Desde “Niño”, pasando por “Tu defecto es el mío”, “Josefina”, “El error” y “Nada fue en vano”, hasta “Te quiero más”. Para cerrar, No Te Va Gustar eligió “No era cierto”, y lo confirmó: no están solos, tienen con quien quedarse a festejar.