Nahuel Pennisi y la emotiva anécdota sobre su hijo: “Es como mis ojos”

Nahuel Pennisi ha forjado una exitosa carrera en el mundo de la música. En varias ocasiones ha abordado el tema de su ceguera y cómo espera que aquellas personas que no forman parte de su círculo más cercano, no lo traten como si fuera alguien que sufre debido a su falta de visión.

Ahora, durante una entrevista en el ciclo “Caja Negra”, el intérprete fue consultado sobre la última vez que se emocionó. Ante esta consulta, el músico se remitió a una situación que vivió recientemente con su hijo Mateo, de 4 años, fruto de su relación con su esposa Mayra y que lo hizo emocionarse.

Nahuel Pennisi durante su entrevista en Caja negra.

El emotivo momento entre Nahuel Pennisi y su hijo

“El domingo este que pasó, con mi hijo. Yo estaba en casa buscando unas cosas. Puntualmente, estaba buscando unas zapatillas. Y me acuerdo de que no las encontraba. Y ya Mateo, como te contaba al principio, entiende que papá no ve, de a poquito lo va incorporando, entonces le dije: ‘Matu, ¿me ayudás a buscar unas zapatillas que no encuentro?’”, contó el músico.

“Me acuerdo de que las empezó a buscar y las encontró al minuto, ¿viste? Y entonces yo me puse muy contento y me acuerdo de que me dijo… Le digo ‘gracias, papá, gracias Matu’. Y me dijo: ‘de nada, papá, yo estoy acá para mirar todo lo que vos necesites’. Y eso fue fuerte, che”, agregó Nahuel, muy emocionado.

Nahuel Pennisi y la emotiva anécdota sobre su hijo Foto: Vía País

Luego agregó para cerrar el tema: “Eso fue realmente fuerte, porque es como mis ojos. Y esto que una vez me dijo mi viejo, que los hijos son un pedacito de uno. Entonces, es como que los ojos de mis hijos son los míos. Y yo tengo amigos que también dan la vida por mí, pero con los hijos no se puede comparar”.