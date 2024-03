Airbag volvió a brillar en el Luna Park. Luego de cuatro fechas sold out, la banda de los hermanos Sardelli brindó su quinto show en el mítico estadio porteño. En una noche más que especial, Patricio, Guido y Gastón estuvieron acompañados por dos grandes invitados: Chano y Bambi de Tan Biónica.

Airbag brilló en el Luna Park con Chano y Bambi de Tan Biónica como invitados sorpresa Foto: Gentileza Dale Play

Como en cada show, Airbag sorprendió con un repertorio contundente y variado. En esta seguidilla en el Luna Park, la banda de rock de Don Torcuato apostó por diferentes setlists en cada presentación. La quinta fecha fue más que especial para los hermanos Sardelli y su gente. En más de dos horas hicieron un extenso repaso por toda su discografía.

“Como un diamante” fue la elegida para abrir la noche y con su icónica referencia al Luna Park hicieron vibrar el recinto. El repertorio continuó con “Tu Locura” y “Perdido” así como “Intoxicarme” y “Vivamos el momento”, dos de los temas que no pueden faltar en sus shows en vivo.

Pero, sin dudas, lo que más sorprendió a los fans fue la participación especial de dos grandes amigos. Los hermanos Chano y Bambi Moreno Charpentier se subieron al escenario para compartir un momento único. Los dos integrantes de Tan Biónica fueron recibidos con una gran ovación y tocaron “Obsesionario en La Mayor” en conjunto.

Como si eso fuera poco, Chano se tomó un momento para recordar el gesto de los Sardelli cuando estuvo internado tras recibir un disparo. “Una de las cosas más lindas que me pasó fue despertarme en el hospital y ver un clip donde estos hermanos, igual que nosotros, me estaban mandando fuerza. Eso no lo voy a olvidar nunca”, dijo antes de interpretar “Cicatrices”.

Airbag brilló en el Luna Park con Chano y Bambi de Tan Biónica como invitados sorpresa Foto: Mono Gomez

Por supuesto, no faltaron las rondas de pogo con las canciones más pesadas como “Huracán”, “Apocalipsis confort”, “Cuchillos guantanamera”, “Motor enfermo” y “Kalashnikov”. Así como también hubo espacio para momentos emotivos con “Nunca lo olvides”, su más reciente sencillo, “Otoño del 82″, “Diez días después” y las ya clásicas “Cae el sol” y “Por mil noches”.

Sobre el final de la noche, cuando parecía ya no haber más sorpresas, todavía quedaba más. El menor de los Sardelli volvió a apoderarse de su lugar en la batería y marcó el compás de “La partida de la gitana (si te vas)”, su primer gran éxito lanzado hace 20 años. El trío de hermanos cerró con otros dos clásicos de su discografía: “Solo aquí” y “Mi sensación”.

Airbag brilló en el Luna Park con Chano y Bambi de Tan Biónica como invitados sorpresa Foto: gentileza Dale Play

Con estos seis shows agotados en el Luna Park, Airbag logró reunir a más de 60 mil personas en el histórico recinto de Buenos Aires. Otro hecho histórico que reafirma por qué llevan dos décadas de carrera y se convirtieron en una de las grandes bandas del rock argentino.

Airbag agregó un sexto show en el Luna Park

Luego de su paso por el Cosquín Rock 2024, Airbag anunció su tan esperada vuelta al Estadio Luna Park de Buenos Aires. Por supuesto, la locura de su público no se hizo esperar y los Sardelli agotaron cinco fechas en tiempo récord. Es que este mítico estadio de la ciudad de Buenos Aires es propicio para una experiencia íntima, llena de la vibrante energía y fuerza que caracteriza a la banda de rock.

Airbag agregó una sexta fecha en el Luna Park: cuándo será y precios de entradas Foto: Prensa

El nuevo encuentro de Airbag con su gente será el 26 de abril, nuevamente en el Luna Park que ya se transformó en un lugar mítico para el trío. Cada vez que los hermanos Sardelli se suben al escenario dejan su huella y demuestran la conexión intensa y explosiva con sus fans.