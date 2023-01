No solo lo hizo Shakira: estas son 8 artistas argentinas e internacionales le dedicaron canciones a sus ex.

la reina indiscutida de las canciones de ruptura, sus canciones son escuchadas por millones y millones de personas en el mundo. Desde piezas musicales que se convirtieron en hits hasta álbumes completos contando su dinámica con sus ex, ella sabe cómo contar historias. Algunos ejemplos de esto son; su canción “I Knew You Were Trouble” que se la dedico a su ex Harry Styles, con quien estuvo por un año y medio, o su álbum RED dedicado a su ex Jake Gyllenhaal, con quien solo estuvo dos meses muy intensos, y a quien todavía le dedica canciones como su nueva versión extendida de “ All Too Well ” de 10 minutos.