Entredichos en redes sociales y respuestas directas: todas las polémicas de Lali Espósito.

Lali Espósito no se caracteriza por la polémica y en general está bastante lejos de la posibilidad de terminar en medio de un conflicto, pero hay veces que sí le pasó porque por más diosa que sea no puede evitar su lado humano.

Lali Espósito. / Instagram

Así fue como en medio de la pandemia, Lali Espósito hizo un vivo de Instagram y en ese contexto relató un protagonizado entre la cantante española, Amaia Montero, y su amiga Eugenia Suárez. Según contó, ambas se cruzaron en un evento y, al parecer, la primera chocó a la segunda, provocando el enfado de la actriz argentina.

¡Se armó! Amaia Montero enfurecida con Lali Espósito y la trató de mentirosa

El hecho de contar este episodio no gustó nada a Amaia Montero y así se lo hizo saber. “Hola, Lali. No nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. [...] Ha sido toda una sorpresa tu respuesta, puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos”, escribió.

El comentario de Lali Espósito que enojó a Amaia Montero

Si bien Lali Espósito se caracteriza por no estar en el medio de tormentas, también se caracteriza por tener la habilidad de responder de manera adecuada o que por lo menos la ayude a salir airosa de situaciones incómodas. Así fue con la respuesta que dio.

Lali Espósito y su respuesta a Amaia Montero Foto: instagram

Pero la pelea no terminó ahí, porque la que se metió en la discusión fue Idoia Montero, la hermana de Amaia, quien insultó a Lali Espósito. Y más tarde, al ver la repercusión que tuvo, decidió eliminar sus mensajes. “Eres una gran mentirosa. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no”, escribió Montero.

Idoia Montero, Lali Espósito y Amaia Montero.

“¡Como compañera de profesión eres una auténtica mierda! Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo, no tienes vergüenza. No nos tomes el pelo y has lo que tienes que hacer en Instagram. Lista, que eres una lista”, agregó la hermana de Amaia en otro tuit.

Antes de episodio, Lali Espósito estaba en España grabando su serie para Netflix. Foto: Instagram/lalioficial

En 2022, cuando La Voz Argentina y resultó ganador Yhosva Montoya y sin embargo, según se dijo en su momento, Lali Espósito habría quedado algo molesta por quien fue el vencedor porque ella esperaba que Ángela Navarro se lleve todos los premios. Acompañado de esto, sintió que la despedida del programa fue algo fría y apurada.

Lali Espósito iluminó la noche con un vestido a pura transparencias y brillos en “La Voz Argentina”. Foto: Lali Espósito

Laura Ubfal habló en el programa de Carmen Barbieri y confirmó que los rumores son ciertos acerca del malestar de la cantante. Pero no sólo eso sino que redobló la apuesta y contó que se fue furiosa. “Menos mal, Estefi, que te dijeron que el audio de Lali era mentira. Era una escena de Permitidos. Pero ojo, es verdad que Lali no se fue muy contenta”, dijo.

Yhosva expresó su malestar. (Twitter Yhosva Montoya)

“Se fue antes. No sabemos bien por qué. Ella se tiene que ir a España. Está con un pie en el avión. Va a ser columnista en El hormiguero. El 22 tiene un recital en Madrid y tiene que presentar su serie. Tiene una agenda de locos”, explicaron sobre la situación, e incluso el ganador fue quien se hizo cargo de responder la situación.

Yhosva Montoya y Soledad Pastorutti

Durante el Mundial de Qatar, Lali Espósito vivió uno de los momentos más lindos de su carrera al cantar el Himno nacional en la final de la competencia. Pero minutos de eso, pasó una situación que causó revuelo. En un video que se viralizó, se observa a un hincha argentino agarrando a la cantante de la cintura y apoya sus partes íntimas sobre ella, episodio que generó mucha indignación en las redes sociales.

Lali Espósito entonó el himno en la final del Mundial en Qatar Foto: twitter

Al llegar al país, Lali Espósito se refirió a la situación y aseguró: “Me voy a enfocar en lo lindo. Lamentablemente pasamos por eso todo el tiempo”. Al aire de LAM (América), Ángel de Brito leyó el mensaje que el hincha le hizo llegar a la artista. “Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha atrás tuyo en la final del mundial. Estuve y estoy viendo los videos y comentarios que salieron en las redes y en los medios. Es totalmente falso lo que se está diciendo”, aseguró.

Lali Espósito hablando con "Intrusos".

En octubre de 2022, Lali Espósito estuvo en el programa español El hormiguero, en el que es una especie de panelista. En ese marco, le mostraban mensajes de oyentes y ella tenía que dar un consejo u opinar. “Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomendás para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por favor, ayudame. No sé qué hacer. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, decía el mensaje.

Lali Espósito en "El Hormiguero".

“Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, respondió Lali Espósito y fue aplaudida en el piso y en redes sociales. Pero horas después, Malena Pichot dijo: “Me da mucho cringe el audio”. Y agregó: “Realmente pienso -dijo imitando la voz de la cantante-, es como que lo tenía todo muy estudiadito. ¿Ah justo se llama Raúl? El nombre del típico machirulo”.

Lali Espósito invitada a “El Hormiguero”.

¿Qué pasó con Lali Espósito y Lola índigo?

Hace algunos meses, ambas habían protagonizado rumores de romance que se reavivaron tras el lanzamiento de N5, uno de los temas más exitosos que la cantante argentina estrenó en el último tiempo.

La española y la argentina en una fiesta compartida a comienzos de año. (Foto web).

¿En qué trabajó Lali Espósito?

La actriz y cantante desembarcó en Amazon Prime Video con la nueva serie “El fin del amor”, una producción que la tiene no solo como protagonista sino también como productora ejecutiva.