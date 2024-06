Nicole Neumann sufrió una terrible caída a días de dar a luz a su hijo con Manu Urcera

Nicole Neumann está viviendo su mejor momento, desde que anunció su embarazo, el cuarto para ella y el primero para su marido Manu Urcera, la modelo cuenta cómo se prepara para el gran día del nacimiento y los preparativos para la llegada de Cruz.

Nicole comparte con sus seguidores en Instagram como lleva adelante sus últimos días con la panza, ya que se espera que su hijo nazca en los próximos días. Esto lleva a que cada vez sea más complicado realizar actividades y moverse por sus propios medios, por el estado avanzado de su embarazo.

Una noticia que publicó Nicole en su perfil de Instagram generó preocupación. Se trata de un accidente doméstico que sufrió y llevó a que sus seguidores se preocuparan por ella y su bebé. La modelo perdió el equilibrio en la entrada de su casa debido al gran tamaño de su panza y cayó al suelo.

Nicole Neumann se cayó a pocos días de dar a luz a su bebé con Manu Urcera

Nicole Neumann mostró cómo se encuentra después del golpe que sufrió

La modelo compartió en sus redes sociales las secuelas del golpe qu pasó en su casa. En las imágenes se ve las manos y rodillas raspadas producto del golpe en el piso, al igual que el jean roto. “Un tropezón que re fue caída. Estamos bien, no se preocupen”, escribió con humor Nicole Neumann.

El accidente doméstico que sufrió Nicole Neumann a pocos días del nacimiento de su hijo Foto: instagram/nikitaneumannofic

Luego en otra historia mostró a su pantalón de jean roto porque había puesto su rodilla para impactar el golpe en el piso. “Así quedó mi jean post caída. Entre que ya no tenía muchos que me entren”, comentó divertida Nicole haciendo referencia a que, con el tamaño de su panza, ya no le queda mucha ropa para usar.

El accidente doméstico que sufrió Nicole Neumann a pocos días del nacimiento de su hijo Foto: instagram/nikitaneumanno

Ante sus publicaciones y la preocupación de sus seguidores, Nicole habló con eltrecetv y contó que le pasó: “Hola, estoy bien. Solo me tropecé en la puerta de casa y me caí. Ya con poco equilibrio y visión por la panza”.

Luego aclaró que se encuentran bien tanto ella como su bebé. “Pero gracias a que apoyé rápido la rodilla y la muñeca, que me las reventé, no se golpeó la panza. Me asusté un montón pero no fue más que eso. Gracias”, expresó Nicole Neumann al medio.