Nicole Neumann contó la verdad de por qué no muestra el rostro de su hijo Cruz

Nicole Neumann es una de las modelos más reconocidas del país y con una extensa trayectoria. Desde que se casó en diciembre de 2023 con Manu Urcera, en donde anunció la llegada del primer hijo de la pareja, la modelo vive su mejor momento y ahora con su bebé Cruz de más de dos meses en brazos, disfruta de cada instante familiar.

Nicole Neumann contó porque no muestra la cara de su hijo Foto: Instagram

Es por eso que se puede ver diferentes publicaciones de Nicole con su bebé en brazos. Sin embargo, en ninguna de ellas, la modelo muestra el rostro del pequeño que nació el 18 de junio. Lo cual fue muchas veces criticada en sus redes sociales.

La modelo tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte todo lo relacionado a su familia, ahora que está enfocada a tiempo completo en su bebé y sus hijas. En la mayoría de sus publicaciones, Nicole se muestra enamorada de su hijo, hablando con él o en brazos. Al igual que las fotos que comparte de las tres hijas que tuvo con Fabián Cubero.

Nicole Neumann contó por qué decidió no mostrar la cara de su hijo Cruz

Sin embargo, sus seguidores no tardan en resaltar que no se le conoce el rostro al pequeño Cruz. En una entrevista que Nicole le brindó a Stephanie Demner habló del motivo por el que no quiere mostrar la cara de su hijo por ahora.

Lo primero que destacó la modelo es que ella no tiene problema de mostrar su vida y la maternidad con lo bueno y lo malo, ya que fue criticada en su momento cuando se maquilló para salir de la clínica después de dar a luz.

“No tengo drama de nada. No mostramos la cara del bebito, fue un poco la decisión de Manu. Él es padre primerizo, yo se lo respeto”, expresó Nicole Neumann sobre la decisión de no mostrar a Cruz.

“Y yo como soy un poco de las energías... En algún punto, mejor”, agregó la modelo. Ante esto, Stephanie comentó: “La verdad que mucha energía para algo tan chiquito”. “Exacto, el día de mañana veremos o que él decida”, manifestó la modelo sobre la decisión que tomó Manu Urcera.