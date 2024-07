Nicolás Cabré contó la drástica decisión que tomó sobre las redes sociales y su hija Rufina

Nicolás Cabré es un actor argentino de 44 años, sumamente reconocido por los múltiples papeles que realizó en telenovelas del país. Teniendo en cuenta que tiene 22 noveles y 9 películas en su haber. Además, también es reconocido por sus relaciones de pareja y sus historias de amor.

El éxito de Nicolás Cabré como actor

En 2012, Nicolás Cabré comenzó una relación con la actriz y cantante, la China Suárez, y el 18 de julio de 2013, sus vidas cambiaron para siempre y quedaron unidos por la eternidad, ya que nació Rufina, la primera hija de ambos. Aunque se separaron al poco tiempo, los actores mantienen una gran relación y su hija de 10 años con ellos.

En redes sociales, la China Suárez suele realizar más publicaciones junto a sus hijos, tanto en Instagram, como en TikTok, donde hacen trends de diferentes canciones virales. En cuanto a Cabré, el actor es más reservado y no suele realizar posteos junto a Rufina.

La relación de Nicolás Cabré con las redes sociales y su hija, Rufina

En una entrevista con “Soñé que volaba”, el programa de streaming de Olga, Nicolás Cabré habló de su relación con las redes sociales y su hija, Rufina. Sobre su postura en las redes sociales, explicó: “Es medio border, le estás abriendo la puerta y no sabes a quién. Es así y me tengo que adaptar, hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo con las redes”.

Sin embargo, agregó: “También entendí que para Rufina se significaba otra cosa y que yo tenía que adaptarme. Ella estaba esperando que subamos una foto. Una vez me preguntó: ‘¿Algún día vamos a subir algo juntos?’”, y contó que subió una foto en la que su hija salía de espaldas, y sumó: “Entendí lo que significaba para ella”.

¿Cómo es Nicolás Cabré como padre?

En la misma entrevista, Nicolás Cabré contó cómo se siente como padre: “Mi parámetro de ser buen padre es ser el 2% de lo que fue mi papá conmigo, lo tendrá que decir Rufina en su momento. Yo doy lo mejor de mí. Ser padre es equivocarse, es entender que sos padre y que te ves reflejado en lo que creías que no ibas a hacer nunca. Doy mi vida para ser buen padre, es lo más importante que tengo”.