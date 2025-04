Nati Jota habló sobre Cristina Kirchner y fue fulminada en redes sociales: “Es la nueva Nancy Pazos”

Nati Jota es uno de los nuevos rostros más conocidos en el periodismo actual. Tras ser de las conductoras estrellas en el canal de streaming “OLGA”, la periodista es puesta a prueba casi a diario por sus detractores y propios fanáticos.

Nati Jota deslumbra con sus looks en las redes sociales.

Una de sus polémicas más recientes se presentó en las últimas horas, cuando Nati Jota habló en favor de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. “Nació el peronismo de Nati Jota”, expresó un usuario en redes sociales.

La postura de Nati Jota sobre Cristina Kirchner

La periodista presentó sus opiniones en su programa de OLGA “Sería Increíble”. Ahí, discutía con el periodista invitado, Iván Schargrodsky, sobre la fuerza que tendría Cristina Kichner por encima de Axel Kicillof, quien buscaría romper lazos con la expresidente en cara a las Elecciones Legislativas.

“Hay algo que no entiendo. ¿En qué momento Axel Kicillof está en el lugar de decir ‘nosotros te apoyamos’? ¿Cristina no tiene un liderazgo super dado por hecho? ¿Kicillof en qué momento está en ese rol? Yo me lo imagino por debajo de Cristina", expresó la conductora.

El debate provocado por los dichos de Nati Jota

Minutos después de presentar su postura, el nombre de “Nati Jota” se hizo tendencia en redes sociales. Entre los comentarios más presentes, estaban algunos que rechazaban su posible línea ideológica y otros que hablaron más a fondo sobre el rol actual de la abogado.

Nati estuvo en Mar del Plata haciendo temporada.

"Citar a Nati Jota para esto y cortar la respuesta es, al menos, una pelotudez. Siendo suave“, ”No sean termos, axel siempre respetó a Cristina (...) Hoy axel quiere armar su propia lista, con gente de su confianza, tomar sus decisiones“, ”Se empieza a terminar el kirchnerato cuando Nati Jota opina del mismo como analista política“, ”Ahora siiiiii. Lo dice nati jota jaajajaj. La debacle del peronismo es total“, ”¿La nueva Nancy Pazos del Streaming?“, ”Personalmente dejé de consumir Olga hace ya varios meses. Tener que escuchar a Nati Jota diciendo estupideces sin parar o al otro filósofo moralista de Moldavsky, me parecía demasiado. Pero esto supero todo..canceladísimo Olga“, destacaron algunos usuarios en X, antiguamente conocido como Twitter.