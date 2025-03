Desde hace 10 años, Nati Jota se ha instalado en los medios de comunicación como una referente de las redes sociales. Actualmente, la influencer se destaca como conductora de Sería Increíble, el programa del canal de streaming Olga. Aunque también se mantiene muy activa en sus cuentas de Instagram y Twitter.

A través de sus redes sociales, Nati Jota suele compartir información de su vida privada y mantiene un contacto permanente con sus seguidores. A diario, la conductora cuenta historias personales con su comunidad y los mantiene actualizados de sus actividades.

El look de Nati Jota.

Desde ir al gimnasio, hasta anécdotas familiares y por supuesto también su día a día junto a sus compañeros de equipo de Olga: Damián Betular, Eial Moldavsky y Homero Pettinato.

Así quedó Nati Jota tras el accidente que sufrió

Recientemente, Nati Jota sorprendió a todos sus seguidores al mostrar cómo quedó su cuerpo tras un terrible accidente doméstico que sufrió.

La influencer relató con lujo de detalles lo ocurrido. “Para los que se perdieron lo que me pasó: me quemé con agua caliente”, comenzó explicando en sus historias de Instagram.

“Tenía el termo recién cargado en el bolso colgadito cruzado y me agaché a chequear abajo de la cama del hotel que estábamos dejando para chequear que no nos olvidábamos nada. Como me enseñó mi mamá”, detalló.

“Es una zona rara para quemarse con agua caliente, dicen, yo soy nueva en el mate. Para mí ya es raro tomar mate”, añadió a su anécdota.

El terrible accidente que sufrió Nati Jota: así quedó su cuerpo quemado

A su vez, también mostró cómo se recupera y cómo debe proteger su herida. Para ello, Nati Jota señaló que contó con la ayuda de su papá quien le colocó un film para poder sostener una gasa con crema para quemaduras y que no se le caiga ni mueva ante el movimiento de su brazo.

Además, aprovechó para hablar de la soltería. En su reflexión contó que, como en otras ocasiones, necesitó la ayuda de alguien y deseó estar en pareja para no tener que transitar estos difíciles momentos sola o tener que acudir a su familia.