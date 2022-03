En la madrugada de este domingo a los 82 años falleció Enrique Pinti. El reconocido actor y humorista se encontraba internado desde el 5 de marzo en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas, los cuales se agravaron en los últimos días.

Enrique Pinti tenía 82 años.

Una imagen suya que promocionaba su vuelta al teatro fue la que eligieron para anunciar la triste noticia.

“Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el ‘Muy pronto’ anunciado. Sin dudas, Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”, publicaron desde la cuenta de Twitter del Multiteatro Comafi.

Así despidieron a Enrique Pinti desde el Multiteatro Comafi. Foto: Captura

“Sus restos se despedirán este lunes entre 10 a 14 horas en el Teatro Comafi, el mismo en el que hizo su última temporada”, así lo expresó el productor teatral Carlos Rottemberg en diálogo con TN.

La pandemia empeoró su estado de salud general. Es que el encierro, la falta de trabajo y la poca vida social lo sumergieron en un estado depresivo. Y aunque realizó varios shows vía streaming con Marcelo Polino, esto no fue suficiente para recuperarse.

En septiembre de 2020 para una entrevista con Infobae detalló cuáles eran las dolencias que sufría: “Tengo en las piernas un problema, no tengo estabilidad, me caigo para un lado y para el otro, me he caído 50 veces. No me rompí la rodilla porque tengo unos huesos más fuertes que no sé qué”.

Enrique Pinti (Fotografía Sergio Cejas/ Archivo).

“En un ojo tengo una obstrucción inoperable y del otro también veo poco. Entonces, tengo esto, lo otro, me río y digo: ‘De salud estoy muy bien’, porque, para mí, estar bien de salud es estar bien de la cabeza”, finalizó.