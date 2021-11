L-Gante es el artista del momento y por eso recibe tanto halagos como críticas. Después de que Enrique Pinti lo haya calificado de “grasa”, el cantante no se quedó callado y se tomó un momento para responderle.

“Acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, comenzó diciendo.

El artista se encuentra en Bolivia realizando una gira, y desde allí publicó una serie de historias en las que le respondió al actor. Con ironía dijo: “Creo que me voy a retirar”.

También cuestionó a los periodistas que convocan a otros artistas para que lo critiquen. “‘Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating’”, concluyó.

L-gante (Facundo Luque)

Qué había dicho Pinti sobre L-Gante

“Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta. Había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas como puede ser hoy L-Gante”, lanzó Pinti en una entrevista con Juan Etchegoyen en Radio Mitre.

Y siguió: “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico le veía talento a Antonio Tormo, a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.