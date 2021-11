Enrique Pinti hizo fuertes declaraciones sobre L-Gante, el cantante de cumbia del momento. El actor lo trató de “grasa” y dijo que “no le ve talento”.

Enrique Pinti

“Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta. Había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas como puede ser hoy L-Gante”, lanzó Pinti en una entrevista con Juan Etchegoyen (Radio Mitre, AM 790).

Y siguió: “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico le veía talento a Antonio Tormo, a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

L-Gante

“De todas maneras, yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”, agregó el humorista.

Estas declaraciones surgen después del fuerte cruce que tuvo L-Gante con la intérprete Patricia Sosa quje luego terminó en un pedido de disculpas por parte de la cantante.