Patricia Sosa cargó con munición pesada contra L-Gante en particular y contra los traperos en general. “Hay algunos que no entiendo nada lo que dicen. ¿Sabés qué veo? Estamos perdiendo identidad como país, todo suena centroamericano. Para mí estoy mirando la novela de Escobar cada vez que escucho”, lanzó sin tapujos.

La cantante estuvo de visita en el programa Implacables este domingo y allí le preguntaron por uno de los aristas del momento. “¿Te gusta L-Gante, o no?”, le preguntaron en el piso. Y ella respondió: “Sí, pero no escuché tanto de L-Gante... El abecedario, y ése que sale con un arma y no me gusta. Me parece un chico carismático, con buenas intenciones.

Sosa y otro incidente en las Sierras. (Instagram Patricia Sosa) La Voz

“Pero en esta época se trata más de comunicación que de arte. Pasa por cuántos seguidores tenés y no lo que están haciendo, entonces, tratemos que no sea tan efímero todo. Que se aprenda una letra, que cante. Me gustaría que sea así... A mí que ya soy de la tercera edad”, disparó Sosa.

Y allí confesó: “Es difícil para mí, que soy de otra generación, que me gusta lo metafórico, el idioma bien hablado, el argentinismo, puesto ahí, es difícil para mí...”. Y decidió imitar a los traperos, dijo:”Pa que vamo... ¡No entiendo nada!. No me quiero parecer a mi tío Ricardo que me decía ‘no hagas rock, canta tango’”.

L-Gante le respondió a Patricia Sosa luego de sus críticas: “Deja de loriar” Instagram

La respuesta de L-Gante no tardó en llegar. “Patricia deja de loriar y vení así le cantas unos temas a mi mamá y las amigas 🙌❤️pásame tu ryder...”, escribió en un posteo en Instagram el cantante.

L-Gante y la polémica por sus “requerimientos”

Este fin de semana fue suspendido el show que L-Gante tenía previsto brindar en el estadio de Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto debido a la imposibilidad de los organizadores de cumplir con las “excentricidades del artista”.

“Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, y siendo este víspera de feriado nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos”, indicaron quienes iban a auspiciar el evento.

Sin embargo, horas más tardes, el cantante respondió con un video tras la acusación de los organizadores del recital suspendido.

En la antesala de su recital en el estadio cubierto de Newell’s, mostró parte del camarín y advirtió: “No se coman el chamu”.