Mirtha Legrand le dio su bendición a la pareja de Javier Milei y Fátima Florez: “Le veo futuro”

Luego de que se conociera la noticia de que Javier Milei y Fátima Florez estarían viviendo un romance, nada más y nada menos que Mirtha Legrand se pronunció al respecto y felicitó a los enamorados.

A tan solo una semana de las elecciones PASO, el candidato presidencial de La Libertad Avanza volvió a hacerse noticia por su relación con la comediante Fátima Florez a quien conoció en la mesa de Mirtha Legrand. Entre opiniones a favor y en contra del romance, la conductora de los almuerzos más famosos de la Argentina sumó la suya.

En diálogo con Al aire (TN), Legrand compartió su sorpresa por la flamante pareja y no se demoró en contar que ofició de celestina al ser la persona que logró unirlos en una mesaza que realizó en diciembre del año pasado.

Javier Milei y Fátima Florez Foto: gentileza urgente

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre el romance entre Javier Milei y Fátima Florez?

“Creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento en el que se conocieron en la mesa, pero todo cordial, no me di cuenta del futuro romance. Hoy cuando me enteré no lo podía creerlo, una bomba”, expresó la diva en conversación con Mario Massaccesi.

“Fluyó el romance ahí”, definió Mirtha Legrand sobre lo ocurrido en su mesa y el efecto de la mesaza en la relación amorosa que está naciendo. “Soy la casamentera, soy la celestina”, expresó entre risas.

Hacia el final de la consulta que le hicieron los periodistas, la reconocida conductora se refirió a lo que pueda llegar a pasar con los tortolitos a partir de ahora. “Le veo futuro a la pareja”, concluyó.