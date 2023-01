Mercurio retrogrado en capricornio: las razones por las que no deberías volver con tu ex según la astrología

Mucho se habla de mercurio retrógrado y sus efectos según la astrología. Más allá de su mala fama, es importante saber que el 2023 arrancó en este tránsito astrológico y de qué manera nos afecta.

Desde el comienzo del año hasta el 17 de enero, mercurio estará retrógrado en capricornio. Pero esto, ¿qué significa?

Mercurio retrógrado, ¿qué significa?

“Cuando escuchamos que se avecina Mercurio retrógrado, es cuando técnicamente este planeta retrocede en los grados en que está dividido el cielo, y literalmente desde nuestra óptica terrestre se mueve en sentido contrario en el conteo de grados matemáticos de un signo zodiacal en específico donde Mercurio se encuentra posicionado”, explica el astrólogo Álvaro Norambuena Donoso en diálogo con Clarín.

Y agrega: “Esto se traduce en el hecho de que todo lo vinculado a comunicación, diálogo, transporte, flujo de datos e ideas, incluida nuestra capacidad de concentración, se ven disminuidas y mermadas”.

Esta etapa suele presentarse al menos unas tres o cuatro veces por año. Durante ese período, se ven afectadas las relaciones con amigos, pareja y familia. También, puede traer dificultades en el plano laboral.

Por qué no es buena idea volver con tu ex durante mercurio retrógrado

Según la astróloga IlumiNadia, esta época es desfavorable para retomar viejas relaciones.

“Recuerden que este tránsito cayó sobre fin de año así que si creen que algún ex volvió con intenciones serias o pasaron las fiestas con sus ex, no blanqueen nada y esperen a febrero/marzo para comprobar si es real o no, porque la nostalgia es el clima que sobrevuela”, explica en su perfil de Instagram.

Es decir que si bien Mercurio Retrógrado nos brinda una gran oportunidad para hacer un alto y recalcular, es importante entender que se trata de una fase y no de algo pleno y constante.

Algunas advertencias a tener en cuenta durante mercurio retrógrado y retomar relaciones