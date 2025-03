Maru Botana contó cómo son las impactantes señales que recibe de su hijo Facundo: “Un pájaro...”

Maru Botana es una de las referentes de la gastronomía en el país con su carisma y talento a la hora de enseñar sus recetas, pero no solo eso, sino que es conocida también por su gran familia, ya que tiene ocho hijos con su marido Bernardo Solá, juntos atravesaron situaciones de extrema felicidad como también de dolor.

Maru demostró con los años su amor y resiliencia para sacar a flote su familia, a pesar de las adversidades, como fue la pérdida de su hijo Facundo.

El pasado 6 de marzo, Facundo, el hijo fallecido de Maru Botana cumplió 17 años de su nacimiento. El hijo de la cocinera murió a los seis meses de vida por una muerte súbita.

Maru muestra su vida en las redes.

La chef estuvo en una entrevista para Desencriptados de Infobae, donde recordó las señales que recibe de su hijo y cómo se conecta con él a casi 17 años de su muerte.

Maru Botana contó las señales que recibe de su hijo Facundo

Maru Botana reveló cómo son las emotivas señales que recibe de su hijo fallecido, Facundo

“Cuando falleció Facu, fueron muchas señales, pero una me pegó muy fuerte. Al mes era el cumpleaños de Luchi, mi hija, cumplía 6, imagínate la situación”, comenzó su relató la cocinera.

“Estábamos en la cocina de mi casa con una íntima amiga mía, una señora que estaba lavando, y dos amigas más enfrente”, agregó Maru Botana. “En medio del cumpleaños entra en la cocina un pájaro gigante verde, da toda una vuelta y se va”, comentó la famosa pastelera sobre la impactante señal que recibió al mes del fallecimiento de su hijo.

“Mi amiga me mira y me dice ‘lo viste’, nadie más, nosotras dos. Sentí que vino a darme una señal, y ella lo vio, no estoy loca”, contó la cocinera. “Me impresionó. La verdad que la sensación de Facu presente siempre la tengo”, manifestó con emoción Maru Botana.