Gran Hermano 2024 gozará de días memorables para todos los fanáticos. Uno de ellos será el mano a mano entre Furia y Martín, que quedará marcado como el gran calentamiento previo a la final.

¿Furia vs Martín Quién se va de Gran Hermano 2024 esta noche Foto: Telefe

La placa, en principio, quedó conformada por cuatro jugadores: Juliana (quien siempre está en placa por una sanción), Nicolás, Martín y Emmanuel.

Tras ser el líder de la semana por primera vez, Darío decidió sacar a Nicolás y agregar a Bautista. Por tanto, el foco de mira estuvo en la doble de riesgo y Martín.

Los nominados de GH 2024

Ahora bien, el motivo detrás de su disputa se debió a los ataques de Juliana a Marisol, novia del Chino. Esto generó un rechazo en el jugador, quien no aceptó ese tipo de conducta.

“No quiero perder el aislamiento. Que me miren todos con buena cara. Quiero que María se vaya. Afuera. Estoy harta de la gente fallu**”, le increpó Juliana a Martín sobre su novia, generando fricción entre los participantes.

A raíz de esta polémica, Furia y Martín quedaron peleados. Sin embargo, esta pelea no solo quedó fuera de la casa. Coy, hermana de la entrenadora física, apuntó recientemente contra Marisol y la acusó de crear un boicot en Gran Hermano 2024.

Gran Hermano 2024: cómo fue la fuerte acusación de Coy hacia Marisol

En su comunicado, Coy, aclaró que nunca culpó a los participantes por la enfermedad de Furia como habría dicho Marisol. En este sentido, aseguró que la joven buscaba tergiversar la información o gozaba de problemas de interpretación.

Martín vs Furia de Gran Hermano 2024: la explosiva acusación de Coy contra Marisol que generó sorpresas Foto: @mecomprendez

“Para dejar en claro algunas cositas. Me pasaron el video donde la novia del chino indica que yo acusé a participantes de la enfermedad de Furia. Eso nunca existió. El error de interpretación que maneja”, destacó la hermana de Juliana en un comunicado.

Seguidamente, Coy desestimó que Marisol haya sido atacada por Furia. Como argumento, destacó que le preguntó a la producción si tenían videos sobre eso y dijeron que no.

“Inventó que Furia la increpó y no existe tal video. Me tomé el trabajo de pedirle explicaciones a la producción para que puedan buscar el video para así mostrarlo. ¿Y saben qué? No existe”, masculló la madre primeriza.

Martín Ku y Marisol, en su reencuentro en GH

Finalmente, para acentuar su comunicado, presentó un supuesto video de la campaña de Marisol para hacer un boicot a Gran Hermano 2024 si Furia se queda en la casa.

“El apagón general del programa sería cuando Martín termine la exposición en los debates y demás. Por el contrario, como todo, no es destrucción y quilom**. , daremos inicio a la campaña positiva”, habría dicho Marisol, quien en el video tiene una voz mucho más aguda.

Por el momento, Marisol, la novia de Martín, no ha brindado declaraciones sobre el comunicado de Coy.