Martín Ku y Marisol revelaron cuantas veces tuvieron relaciones desde que salió de Gran Hermano 2024

Martín Ku fue uno de los participantes de Gran Hermano 2024, reconocido como uno de los mejores jugadores de la temporada, a pesar de obtener el puesto cinco. Dentro de la casa, él ganó popularidad, y fuera de la casa, se volvió una celebridad de internet, su novia, Marisol, durante la campaña de apoyo.

A pesar de Martín Ku estuvo aislado seis meses en la casa de Gran Hermano 2024, tuvo tres oportunidades de contacto con su novia, Marisol. La primera, cuando le envió una palabra, la segunda cuando la recibió en el desafío de “El Congelado”, y por último, cuando ingresaron los familiares de los últimos participantes.

Dentro de la casa, Martín tuvo la compañía de sus compañeros y de Arturo, el perro que adoptó. Y constantemente le recordaba a su pareja que la extrañaba. Teniendo en cuenta que fue eliminado el 23 de junio y él ingresó a la casa el 11 de diciembre de 2023, es decir, estuvieron más de seis meses distanciados.

Martín de Gran Hermano 2024 y su novia, Marisol, dieron detalles de su intimidad

En esta oportunidad, Martín Ku de Gran Hermano 2024 y su novia, Marisol, visitaron el stream del influencer, Martín Cirio, y contaron todo sobre su reencuentro fuera de la casa, y sorprendieron a los usuarios de redes sociales con la respuesta.

“No tuvimos nuestro momento muy a solas porque en mi casa están mis viejos. Entonces, no se puede hacer mucho ruido”, explicó Martín Ku, y el influencer le consultó si sus padres eran más tradicionales, teniendo en cuenta la cultura china, y él respondió que sí.

“Igual, re bien. Pero no es lo mismo estar solos porque sabes que podés hacer lo que quieras”, agregó el participante del reality. “Capaz vayamos a un telo”, explicó Martín y ante la pregunta de si aún no habían tenido relaciones desde que salió de la casa, contó: “Sí, pero no con la máxima comodidad. Estuvimos en silencio”, y Marisol contó que para ella eso está bueno.

Aunque su novio detalló: “Está mi mamá a dos metros y ella arranca: ‘ay, amor’”, y Marisol contó: “Los papás de Martín están siempre en la casa y él no tiene tiempo”.