Marixa Balli rompió en llanto al contar su pesadilla médica: siete cirujanos y ninguna solución

Durante el debate sobre el estado de salud de la actriz Silvina Luna, en el programa de “LAM” conducido por Ángel de Brito, la panelista Marixa Balli decidió compartir su íntimo caso, revelando que todavía sufre consecuencias de una mala praxis hecha hace años.

Sin adentrarse en los detalles ni revelar la ubicación de su dolorosa herida, la bailarina expresó lo angustiante que fue atravesar la experiencia de haber pasado por siete cirujanos y que ninguno pueda brindarle una solución. La frustración y sufrimiento son tan grandes que llevaron a la artista a romper en llanto: “Ya de por sí ver las cicatrices me hace daño”.

De qué se trata la mala praxis que sufrió Marixa Balli

Marixa Balli, la exnovia del reconocido cantante “El Potro”, reveló que tras el impactante accidente que sufrió hace más de dos décadas, en el cual falleció su entonces pareja Mariano Fischer, tuvo que someterse a numerables cirugías reconstructivas.

“Mi accidente fue tan trágico que tuve que hacer cirugías. El cinturón de seguridad hizo un gran daño en mi cuerpo y un cirujano en el que yo confié mucho tiempo me hizo una mala praxis que hasta el día de hoy intento corregir”, expresó la bailarina.

Marixa Balli apuntó contra Carmen Barbieri

Su colega, Andrea Taboada, mostró interés sobre el asunto y le consultó por qué la operación que ella necesita es tan compleja, a lo que conmovida contestó: “Porque el cirujano que era el que me operaba siempre se mandó una cagada. En lugar de decirme que no estaba capacitado para esto, me dijo ‘Marixa, divina, vení’ y me aniquiló. Es un número 1 todavía”.

“Con todos estoy enojada. Lo único que quieren es cobrarte. Son un desastre: que aprendan a operar”, respondió la cantante con indignación luego de ser consultada por su enojo hacia los distintos médicos protagonistas de su pesadilla.