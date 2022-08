María Valenzuela mostró su recuperación física después de pesar 35 kilos: “Volví a comer”

Tiempo atrás la salud de María Valenzuela encendió todas las alarmas. La actriz apareció en marzo en un video para denunciar mala práxis de parte de un odontólogo que la dejó sin poder comer. Ahora se volvió a mostrar en forma pública y habló de su recuperación gracias a un tratamiento especial.

La artista será la protagonista de la obra “100 metros cuadrados” que la llevará de gira por todo el país después de su viaje a Ushuaia que le cambió la vida. “Me cambiaron los dientes de abajo. Empecé a comer”, celebró Valenzuela en “Intrusos” después de contar que aumentó diez kilos después de pesar solo 35.

María Valenzuela Foto: Captura Instagram

“Se me nota en la cara. Irme a Ushuaia me cambió la vida. Me acuerdo que en la última sesión que tuvimos con Marcelo Carta, que yo al día siguiente me volví a Buenos Aires, me dice ‘¿qué pedimos? ¿una pizza?’, le dije ‘¿estás seguro?’”, recordó. Y contó emocionada que pudo masticar y morder sin dolor.

En ese sentido detalló los problemas que padeció con su dentista anterior: “Tenía los dientes blanditos. Me enteré de que los pernos me los había puesto torcidos, entonces no había una mordida correcta, yo no mordía bien con los de arriba y con los de abajo, estaban los pernos todos torcidos”. Y contó que ahora le faltan “los dientes de arriba”.

María Valenzuela reveló en Instagram que ha comenzado a ganar peso y recuperar su salud.

“En un momento dado mordí y le digo ‘estoy masticando, no lo puedo creer’. Estaba masticando sin ningún problema, sin dolor, sin nada después de cuatro años. Carne hacía cuatro años que no comía”, recordó nostálgica.

María Valenzuela reveló que no continuará con su denuncia por mala praxis

La artista denunció a su odontólogo vía redes sociales después de estar tres veces internada por bajo peso y deshidratación. Tanto es así que estuvo en riesgo su vida, pero aseguró: “Yo soy re fuerte”. De todas formas contó que decidió no continuar con su denuncia.

“Me encantaba la gente que decía cómo salís a escracharlo... pero yo me banqué cuatro años, la pandemia, sin decir nada, sin hablar de este problema, llegó un momento que ya no podía más”, confesó. Pero luego, reconoció que dejará atrás la instancia judicial: “Me lleva más a la amargura, al rencor, al odio. No quiero. Ya pasó. Ya lo estoy solucionando”.