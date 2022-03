María Valenzuela hizo un angustiante descargo en sus redes sociales contando la mala praxis odontológica que le hizo perder 35 kilos. “No me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta” escribió la actriz en sus redes sociales.

Esta mañana habló Marcelo Carta, el profesional que la atenderá en Ushuaia para ayudarla a salir de este malestar.

María Valenzuela Foto: Captura Instagram

“Nos conocemos desde hace muchísimos años. Es amiga de mi mujer, estuvo en mi casamiento, conoce a mis chicos, yo a su vez a los suyos. Vivimos cosas lindas y feas”, comentó él en comunicación con Socios Del Espectáculo.

Respecto al diagnóstico explicó: “Yo todavía no la vi, la va a empezar a atender mi socio allá en Buenos Aires para que no pase tantos días acá. Tiene dolores crónicos muy molestos cuando come y eso cuando se prolonga en el tiempo te daña física y mentalmente. El no poder masticar no es el único problema que tiene. Cuando venga acá voy a proponer que la vea un nutricionista y un psicoanalista”.

María Valenzuela relantó su dramática situación en las redes Foto: Instagram/mariavalenzuelaok

“No hay soluciones mágicas” aclaró. “Más allá de que voy a solucionar su problema. Esto la tiene muy mal, es muy estresante para ella, así que lo primero es darle contención. Es amiga de la familia, la llevaremos a pasear y después avanzaremos en la cura”, dijo.

“Voy a tratar de que desista de ese litigio del que habla porque genera un estrés adicional. Aparte yo jamás atendería a un paciente que está en litigio con otro colega por un tema de códigos. Mi propuesta es que ella vea lo que pueda conseguir de resarcimiento y yo le descuento mis honorarios” afirmó.

El dentista se refirió también al accidente que vivió la hija de la actriz. “Cuando Malena tuvo el famoso ACV se dio que yo estaba en Estados Unidos y fue a mi consultorio con un intenso dolor de muela de juicio. Me llaman para decirme que no encuentran nada, ni siquiera tenía las muelas de juicio” contó. “Desde afuera, sin verla, pedí que la deriven a un neurólogo urgente para ver qué era. Tres, cuatro horas después saltó que eso estaba avisando lo del ACV. Cuando volví conviví con ellas todo el proceso, por eso conozco bien lo que ha sufrido María” finalizó.

María Valenzuela: “Hoy vivo al día, como todos los argentinos”

Malena Valenzuela rompió el silencio

Tras el desesperado pedido de ayuda para no morir de su madre, Malena Valenzuela le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales.

“La flor más bella sos vos. Sin darte cuenta, ni querer serlo”, escribió la joven y publicó una imagen de ambas en una antigua producción de fotos que hicieron juntas luego del ACV por el cual estuvo 15 días en coma.

Maria Valenzuela pensó que se trataba de un golpe de calor, pero inmediatamente se dio cuenta de que era algo mucho más grave.

“Siempre lo dije: ‘de a dos’, la vida es más fácil y más divertida. Y si esos o esas dos son mujeres, es aún mejor. Te amo infinito, ida y vuelta”, finalizó.