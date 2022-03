La salud de María Valenzuela comenzó a preocupar a sus seguidores a partir de diferentes publicaciones en las que lucía delgada. Su notoria pérdida de peso despertó las alarmas y la actriz decidió salir a aclarar su estado ante las especulaciones.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista confesó que sus kilos bajaron en consecuencia de un tratamiento odontológico mal realizado y denunció a su dentista. “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”, contó indignada.

María Valenzuela habló de su problema de salud: "No puedo comer".

“Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, aseguró en el clip que compartió en Instagram y en cuestión de pocas horas alcanzó más de cinco mil reproducciones. Luego apuntó directamente contra el profesional y advirtió sobre su delicado estado de salud: “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termine”.

Después agregó: “No me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”. Luego en los comentarios a su video, la actriz detalló que en abril viajará a Ushuaia para ver al odontólogo Marcelo Carta, “para solucionar el problema”. También mencionó a la abogada Vanesa Di Cataldo, especialista en mala praxis.

María Valenzuela relantó su dramática situación en las redes Foto: Instagram/mariavalenzuelaok

Valenzuela recibió centenares de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores como: ”Te bancamos María, fuerzas”, “Vas a salir de esta, gran mujer”, “María Hermosa! Te amamos Rezamos por vos. Todo se solucionará” y “Mucha luz”, fueron los más destacados.