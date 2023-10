Luego de celebrarse el “Día de Shakira”, la artista dejó un emotivo mensaje: “No me lo merezco”

Shakira es una de las artistas más escuchadas y queridas por todos en Latinoamérica y el mundo. Sus canciones son grandes éxitos que pasaron generaciones y hasta el día de hoy se escuchan, además de sus nuevos hits que están en las mejores listas de reproducciones.

La artista colombiana cumplió 25 años con su disco “¿Dónde están los ladrones?”, el álbum que le llevó al éxito y le permitió ser una de las cantantes latinoamericanas más escuchadas en el último tiempo.

Shakira lució dos espectaculares looks en los MTV VMAs Foto: Web

Para celebrar su trayectoria en el arte, carrera y legado, la plataforma de música Spotify decidió dedicarle un día de festejo en el calendario de la música. Es por eso que el pasado 29 de septiembre se celebró el “Día de Shakira”.

Una fecha para que sus fanáticos del mundo le dediquen frases o recuerden sus grandes éxitos por las redes sociales. Además, la empresa le realizó un festejo especial en Bogotá, Colombia.

Qué dijo Shakira sobre el día dedicado a ella

Ante la cantidad de mensajes y debido a que su nombre fue tendencia en X (antes Twitter), la cantante colombiana decidió hacer presencia en el mundo virtual y dejó un video para agradecer por el gesto.

“Gracias a mis fans y Spotify Colombia por crear este día a mi nombre, que no merezco. Pero quiero que sepan lo mucho que me ha conmovido mucho su apoyo. Es mi gasolina, y ustedes, que me han acompañado desde el principio de mi carrera, me han hecho el honor de mi vida”, expresó entre risas y emocionada.

Luego, agregó: “Así que continuar compartiéndoles mi música es lo que más quiero, lo que más deseo y por lo que trabajo. Estoy más inspirada que nunca. Gracias, de verdad, los quiero mucho, y espero verlos muy pronto”.

Lo cual generó repercusiones porque se espera que haga un anuncio sobre su próximo álbum y una gira para que sus fanáticos puedan disfrutar de verla en vivo