La nueva canción de Shakira con Fuerza Regida: ¿Indirecta al padre de Gerard Piqué?

Shakira es una de las cantantes más conocidas del mundo, y cada nuevo lanzamiento de su parte es muy esperado por sus fans generando un revuelo en redes sociales. Más aun si es con algún otro artista súper famoso.

En ese contexto es que lanzó un nuevo sencillo junto al grupo mexicano que se encuentra en auge, Fuerza Regida. Pero, más allá de la especial colaboración, la colombiana envió un mensaje para el padre de su ex pareja, Gerard Piqué.

Shakira en su nuevo sencillo con Fuerza Regida Foto: web

“El Jefe”, la nueva canción de Shakira con Fuerza Régida

Shakira lanzó una nueva canción junto con el grupo mexicano, Fuerza Regida, llamado “El Jefe”. Rápidamente la canción causó revuelo, no solo por su ritmo, regional mexicano, ya que es la primera vez que la artista pop incursiona en este género.

También en este nuevo sencillo, la cantante colombiana le envió un mensaje a su ex suegro, el padre de Gerard Piqué. Montada a un caballo y con atuendo acorde, Shakira canta: “no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”. Lejos de escaparle a la controversía, el video suma a ella, ya que Fuerza Regida le tapa la boca.

EL BLOOPER DE SHAKIRA CON LA RATA EN PLENO RODAJE DEL VIDEOCLIP

“Cosas que le pasan hasta a las sirenas”, escribió Shakira como descripción del clip que generó risas entre sus millones de seguidores. La reacción de la cantante al ver una rata tan cerca fue inesperada y divertida, lo que provocó una divertida anécdota en el set de grabación.

¿Es Piqué la rata que aparece en "Copa vacía", de Shakira?

Al asustarse, la artista se levantó rápidamente, lo que ocasionó que una parte de su peluca rosada quedara en el pavimento. Lo que también causó gracia fue el grito que lanzó al ver al animal.

El momento cómico no pasó desapercibido por sus fans, quienes aprecian la espontaneidad y autenticidad de la artista. La graciosa situación mostró el lado más humano de Shakira, y sus seguidores disfrutan de cada detalle detrás de cámaras que comparte con ellos.