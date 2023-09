Piqué no se va a quedar de brazos cruzados: el durísimo contraataque que planeó contra Shakira después de su última canción

El conflicto entre Shakira y Gerard Piqué pareciera no tener fin. Después de su divorcio a causa de una infidelidad del futbolista con Clara Chía, con el paso del tiempo las peleas se fueron sucediendo y la artista colombiana no escatimó en palitos para su ex en muchos de sus trabajos.

El primero fue con Bizarrap, una canción que la posicionó en lo más alto del ranking global. Sin embargo, no todo terminó allí. En la última semana, la colombiana volvió a tener un lanzamiento que apunta directamente contre su ex y su familia.

Se trata de una nueva canción junto con el grupo mexicano Fuerza Regida, llamada “El Jefe”. La canción causó revuelo, no solo por su ritmo, regional mexicano, ya que es la primera vez que la artista pop incursiona en este género, sino porque también le envió un mensaje a su ex suegro. Montada a un caballo y con atuendo acorde, Shakira canta: “no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Shakira no se calla nada: estrenó "El jefe", con nuevos dardos a la familia de su ex. (Captura de pantalla).

En este tema también se aborda una polémica situación entre Piqué y Lili Melgar, una mujer que trabajó por varios años como la niñera de Milan y Sasha.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, se escucha en una parte de la letra.

Lili Melgar, la niñera de los hijos de Shakira. Foto: redes

Medios internacionales como Hola!, El Periódico y La vanguardia destaparon que la razón por la que el empresario catalán decidió despedir sin justa causa a la boliviana habría sido porque ella le ayudó a la artista a darse cuenta que Piqué le estaban siendo infiel.

Cuál sería el contragolpe de Piqué tras el último lanzamiento de Shakira

De acuerdo a la información divulgada por múltiples fuentes, Gerard estaría programado para aparecer en el show “Joaquín: El debutante” de Antena 3, el cual es conducido por Joaquín Sánchez. Esta sería su primera vez hablando en directo y en televisión acerca de su separación y las acusaciones hechas por la cantante.

Lo que posiblemente haya motivado a Piqué a exponerse de esta manera podría haber sido esta canción, la cual no solo vuelve a señalarlo a él, sino también a su padre Joan.