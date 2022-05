A pesar de que se los vio bailando juntos en la fiesta de los Premios Martín Fierro, la China Suárez le envió una carta documento a Ángel de Brito por los dichos en su contra en medio del escándalo de Wandagate. Al escuchar la noticia, Wanda Nara le escribió un mensaje al periodista brindándole su apoyo.

La China Suárez le envió una carta documento a Ángel de Brito. Foto: Instagram/@sangre

Este lunes en “Lam” (América), Yanina Latorre contó que la actriz le inició acciones legales a ella y al conductor del ciclo. Al instante, el teléfono del periodista sonó al recibir un WhatsApp.

Ángel de Brito recibió una carta documento de la China Suárez. Foto: Web

“¿Quién me está escribiendo en este momento? Nuestra amiga Wanda Nara. Habla de mi encuentro con la China Suárez, anoche, y de la carta documento”, indicó y luego leyó el mensaje.

“Me dice ‘si te hace juicio, yo te salgo de testigo. Y alguna otra esposa, amiga mía, también’”, comentó De Brito. Después de esto, miró la cámara y le habló a la China: “Yo le dije que se maneja mal con los medios”.

Wanda Nara y la China Suárez.

Cómo fue el encuentro de la China Suárez y Ángel de Brito

Después de la entrega de galardones, algunas celebridades participaron de un after party. Entre estas, se encontraba la China Suárez, quien está enfrentada al ciclo de Ángel De Brito desde su escándalo del Wandagate.

Es por esto que el día después del evento, el conductor comentó cómo fue el acercamiento que tuvo con la actriz. “Me vino a hablar ella, me dijo ‘¿por qué me odias?’. Le dije que no era tan importante como para que la odie”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Igual muy simpática, no estaba ni agresiva, ni loca. Estaba alegre. Empezó como tensa la charla, una cosa llevó a la otra, aunque no conducía a nada la charla. Le dije que era muy soberbia, que se manejaba mal en los medios y me decía que ella piensa que no es así”.

“Le remarqué que en tal y tal caso estuvo como el culo públicamente. Ella quería saber por qué la odiaba. Se lo explico a los famosos, hoy es tema ella, mañana será otra. El tema era Wanda e Icardi en ese momento. Después no se me despegaba”, concluyó.