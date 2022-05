Luego de que en los últimos días vincularon sentimentalmente a La China Suárez con Rusherking, ahora ese rumor volvió a estar en boca de todos ya que aseguran que los cantantes volvieron a compartir otra noche juntos.

Nuevamente Socios del Espectáculos (El Trece) fue el que compartió más información sobre el incipiente romance. La panelista, Karina Iavícoli, contó que si bien el contacto entre ambos empezó en Madrid, ya de regreso a la Argentina las salidas siguieron.

El impresionante outift de la China Suárez para los Premios Platino 2022. Foto: Instagram/@sangrejapoj

La primera se dio el fin de semana cuando, la actriz y el cantante fueron vistos compartiendo una hamburguesa pero que “no hubo beso”. Ahora, hubo un segundo encuentro, donde no se ocultaron demasiado.

El artista sorprendió al revelar que se extirpó un "tumorcito" de la garganta. (Instagram).

Según contó la periodista, esta vez fueron a cenar a juntos: “Este romance continúa, porque anoche a las 23 horas estuvieron en un restaurante de la Costanera y después fueron a bolichear a Tequila”.

Qué dijo la China Suárez sobre los rumores de separación con el español Armando Mena Navareño

Tras salir del escandaloso trío amoroso, el Wandagate, la exCasi Ángeles tuvo una fugaz relación con el empresario españos Armando Mena Navareño, con quien intercambiaron y publicaron fotos juntos en las redes sociales.

La China Suárez y Armando Mena Navareño. Foto: Web

Sin embargo, en el último tiempo el intercambio de contacto virtual se desvaneció y crecieron los rumores de una posible separación. Además, la China fue relacionada con Rodrigo De Paul, antes de que confirme su romance con Tini Stoessel.

De regreso a la Argentina luego de estar unos días en España y donde no se mostró junto al empresario, fue consultada por su relación y la artista se limitó a decir: “No quiero hablar de mi vida, no hablo más de mis cosas. Estoy muy enfocada en mi trabajo, en mis hijos, así que estoy muy bien”.