Tras salir subcampeona del Bailando 2023, Noelia Marzol se encuentra enfocada en el comienzo del año escolar. Es por eso que a través de sus redes sociales le pidió ayuda a sus seguidores para encontrar un colegio para su pequeño hijo Donatello. Aunque sorprendió con la larga lista de exigencias que pretende.

La actriz de “Sex, viví tu experiencia” tiene varios requisitos a la hora de elegir una escuela para el hijo que tuvo con Ramiro Arias, que en mayo cumplirá 3 años. A pesar de su búsqueda, Noelia Marzol aún no logra dar con la institución indicada y es por eso que recurrió a su público.

Donatello, el hijo de Noelia Marzol Foto: instagram/noeliamarzolo

“Voy a decir algo polémico seguramente para muchos, pero es lo que me pasa. Estoy buscando colegios para Dona. ¿No existe algún colegio de zona norte en donde NO usen Tablet?”, preguntó la bailarina a través de una encuesta en sus stories de Instagram.

Los extraños requisitos de Noelia Marzol para el nuevo colegio de su hijo Donatello Foto: Instagram

LOS REQUISITOS DE NOELIA MARZOL PARA EL NUEVO COLEGIO DE SU HIJO DONATELLO

La extraña exigencia de Noelia Marzol sorprendió a más de uno. Sin embargo, no tardó en explayarse y agregar las otras condiciones que tenía en mente para la escolaridad del pequeño Donatello.

Los requisitos de Noelia Marzol para el colegio de su hijo. Foto: Instagram

“No es mi única pretensión, me retracto”, aclaró. Luego, enumeró los otros requisitos que pretende: “Que sea laico, que no usen Tablet, bilingüe y que NO ofrezcan rugby como deporte”.