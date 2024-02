La emoción de Noelia Marzol al compartir la primera palabra de su hija Alfonsina.

Noelia Marzol es, sin duda alguna, una de las bailarinas más importantes del mundo del espectáculo argentino. Con su inigualable talento, Marzol supo conquistar el corazón de la audiencia y conformó, solo en Instagram, una comunidad que supera los 2.5 millones de seguidores.

En la red social de Meta, Noelia comparte todo tipo de contenido, entre trabajo y maternidad, la bailarina sabe cómo combinarlo a la perfección. Marzol es madre de dos pequeños, Donatello que cumplirá sus 3 años en mayo, y Alfonsina quien apenas tiene 1 año de edad.

El cumpleaños de Alfonsina, la hija de Noelia Marzol.

En las últimas horas, la esposa de Ramiro Arias compartió con su público un video en donde la pequeña Alfonsina lanza su primera palabra. Mientras la beba miraba la televisión y tomaba agua de un vaso de vidrio dijo con total claridad: “Agua”. “1 año y me tira ‘agua’”, escribió Noelia junto al tierno video.

Las dificultades de Noelia Marzol para conseguir un jardín para su hijo

Durante la mañana de este martes, Noelia Marzol compartió un pensamiento sobre los colegios para sus hijos. “Voy a decir algo polémico seguramente para muchos, pero es lo que me pasa”, comenzó escribiendo la rubia. “Estoy buscando colegios para Dona”, explicó y cuestionó: “¿No existe algún colegio de Zona Norte en donde no usen tablets?”.

La dura crítica de Noelia Marzol a los jardines de zona norte. Foto: Instagram

Luego, aclaró que tiene unos pocos requisitos más para elegir la institución a la que mandaría a sus hijos. “No es mi única pretensión, me retracto”, aseguró Marzol. “Que sea laico, que no usen tablet, bilingüe y que no ofrezcan rugby como deporte”, sostuvo la bailarina y dejó una caja de preguntas para charlar con sus seguidores.