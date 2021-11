Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre a los 60 años en una casa en Tigre, donde se recuperaba de una operación por un hematoma subdural. A un año de su partida, los hijos del Diez lo recordaron y expresaron su dolor en las redes sociales.

“Hace un año el mundo es más horrible porque no estás en el”, se lamentó Dalma Maradona a través de una historia de Instagram. “Justicia es lo único que pido”, resaltó la joven en este día tan especial para su familia.

Dalma y Gianinna Maradona se volcaron a las redes para pedir justicia por la muerte de Diego Armando Maradona

Gianinna también pidió justicia por la muerte de su padre en sus historias de la red social. Además lo recordó con una foto de cuando ella era bebé. “Desde la cuna hasta la eternidad. Conmigo siempre. Te amo, pá”, escribió.

Instagram de Gianinna Maradona

“Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mí, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que ‘tengo’ que tener me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga Justicia tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado. Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble”, escribió Gianinna Maradona en una carta que publicó en su cuenta de Instagram.