Nicki Nicole estuvo en boca de todos luego de expresar su opinión respecto a la polémica vida de Diego Maradona y tildarlo de “maltratador”. Desde la hija del futbolista, Gianinna Maradona, hasta Duki se refirieron a los dichos de la joven artista y ahora Daniel Osvaldo se metió en el escándalo y arremetió contra la joven cantante.

Nicki Nicole la rompe en cualquier punto del mundo con sus composiciones

“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, dijo la cantante en diálogo con “El País”.

Giannina Maradona se refirió a los dichos y expresó: “Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune”.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

Al igual que su novia, Daniel Osvaldo se mostró muy enojado por las declaraciones de la cantante de trap: “Yo creo que por ahí esa chica ni siquiera sabe quién fue Maradona. Maradona fue quien nos hizo conocidos en todo el mundo, el más argentino de todos”.

“Es difícil bancar todo, le hicieron la vida imposible a Diego. Se metieron en su vida, no lo dejaron ni un segundo. Todo el mundo opinó, es muy difícil así estar bancando todo el tiempo que estén juzgando”, cerró en diálogo con el ciclo “Seguimos” (El Doce).