Los detalles que reveló Carola Reyna sobre la crisis matrimonial con Boy Olmi

La actriz protagonista de Okásan, Carola Reyna, visitó el ciclo de chimentos de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Socios del Espectáculo y contó las internas de su relación con Boy Olmi.

Tras 30 años como compañeros de vida, Mariana Brey le preguntó a la actriz si en algún momento tuvo que soltar a Boy.

Para la sorpresa del panel, Carola reveló: “Nos tuvimos que soltar porque teníamos demasiadas cosas en común. ¿Viste esas parejas que hacen todo juntos? Bueno, era como paremos un poco. Eran demasiadas coincidencias, todo es lado A y lado B es la vida, entonces genial, pero correte un rato.”

El panel del programa asintió y comentó que hasta visualmente son muy similares, se los ve y siente parecidos.

Ahora bien, la actriz resaltó que aunque pareciera mencionarlo al pasar, se trata de “no intentar poseer las relaciones en general. Uno a veces se percibe celoso o celosa, hay un montón de temas relacionados con la posesión.” Desde el panel agregaron que esto se debe muchas veces a que entendemos al amor desde ese lugar, y Carola asintió.

La crisis de los 7 años de Carola Reynal y Boy Olmi

Este proceso de soltarse, “fue paulatino, tuvimos la famosa crisis de los 7 años” aclaró Carola. Esto ocurrió hace 23 años, cuando los actores decidieron hacer un pequeño paso hacia atrás, ya que tenían una manera sutil de controlarse, según comentó Reyna.

La actriz contó que se trataban de pequeñas escenas, por ejemplo, si uno cocinaba y el otro llegaba tarde, se producía un reclamo de alguna de las partes que los llevaba a tener que dar explicaciones constantemente.

“Nos avivamos a tiempo de que teníamos que dejar algo de ese control, que tenía que ver con el amor, pero era un plomo igual.”, afirmó Carola.

Lussich, intrigado, le preguntó a la actriz si en esta búsqueda apareció la terapia. “Terapia es mi segundo nombre, departamentos invertidos. Aparte Boy es hijo de psicóloga”, comentó entre risas Carola.

Ahora bien, Mariana Brey indagó más profundo y preguntó si habían llegado a hacer terapia de pareja. Reyna, con total naturalidad, contó qué hicieron durante tres meses, pero no recuerda por qué.

Finalmente, “yo me quedé con en analista porque en ese momento estaba sin terapeuta, y nos cayó tan bien el terapeuta que en un momento le dije a Boy `ya está´ y ahí resolvimos todo.”, confesó risueña la actriz.

Carola Reyna y Boy Olmi probaron dormir en cuartos separados ¿Cómo les resultó?

Después de 30 años juntos, ¿Alguna vez pensaron en probar otras modalidades de pareja, sin convivencia o durmiendo en cuartos separados?, le preguntó el panel de Socios del Espectáculo a Carola.

“Hay una gran diferencia entre el viajero y el turista y yo me considero mucho más viajero, aventurero. Y por eso nos dimos bola a un viejo sueño que era viajar un poco por nuestra cuenta.”

Ante esta pregunta, la actriz reveló que son un poco exagerados, “somos un poco osito koala a la noche, es como la patita enredada. Somos los dos un poco así.”

Sin embargo, previo al estreno de “Okásan: Diario de una madre” Boy Olmi estuvo resfriado y con fiebre, por lo que Carola decidió probar una alternativa distinta.

Boy Olmi y Carola Reyna, una pareja con amor eterno

“Yo no me podía contagiar. Entonces, primero compré barbijos, lo cual era absurdo, los dos con barbijo en casa porque no estaba para estrenar con fiebre. Ahí me fui al cuarto de Rafa, mi hijo, que ahora es ahí como mi escritorio y dije `estos días cuartos separados´ y estuvo bueno”, detalló la actriz.

Para ella fue como haberse ido “a un hotel ahí nomas. Le dije que hasta que no estrene no vuelvo”.