Los 4 disfraces de Halloween más fáciles para hacer en casa.

Los fanáticos de las festividades están palpitando una de las más alocadas y ya todos están ultimando los detalles de sus disfraces para Halloween. Pero que el pánico no te nuble la vista, las opciones son miles y con pocos recursos puedes hacer un disfraz rápido, sencillo pero que se robe todas las miradas del resto de las personas en la fiesta.

No limites tu imaginación, elige alguno de tus personajes favoritos, pueden ser de los icónicos o no. También puede ser un animal, insecto, juguete o algo más abstracto. Si todavía no tienes ninguna idea y cuentas con poco tiempo, en esta nota, cuatro disfraces fáciles y que puedes hacer en casa.

Calabaza de Halloween Foto: web

Disfraces de Halloween en casa

1. Wednesday Addams

Si conoces a Los locos Addams o The Addams Family probablemente conozcas a uno de sus mejores personajes. En la ficción que data de la segunda mitad del siglo XX, la joven es una estudiante y su apariencia es bastante inquietante.

Inspiración para disfraz de Wednesday. Foto: Netflix

No es necesario que compres prácticamente nada, ya que toda la magia del disfraz está en el peinado y el maquillaje. Sólo vas a necesitar un vestido negro y una camisa blanca. El disfraz lo podrás completar con un poco de maquillaje blanco y dos trenzas, una detrás de cada oreja.

2. Vampiro

Desde el estreno y la popularización de Crepúsculo, los vampiros al estilo de Drácula quedaron completamente en el pasado. Por eso puedes escoger este disfraz para festejar Halloween este año.

Inspiración para disfraz de vampiro. Foto: Archivo

Podrás escoger entre usar una remera blanca o negra (aunque quizás sea mejor una negra) y necesitarás unos colmillos que pueden conseguir en un cotillón a un costo muy bajo. La sangre puedes simularla con labial rojo y un poco de agua con colorante para tu ropa.

3. El joker

Este es uno de los personajes favoritos y más recurrentes a la hora de elegir un disfraz para Halloween. Podrás customizar algunas de tus prendas y armar un look ideal para la noche de fiesta.

Inspiración disfraz de Joker. Foto: Archivo

Sólo necesitarás un pantalón de vestir, camisa blanca y tirantes. Para complementar el disfraz puedes pintarte la cara con maquillaje blanco, el pelo con aerosol verde y la boca con labial rojo.

4. Muñeca diabólica

Para este Halloween podrás escoger vestirte como una típica muñeca de porcelana, pero diabólica. Para eso necesitarás un vestido blanco, rosa o de algún color claro.

Inspiración para disdraz de muñeca diabólica. Foto: Pinterest

Además, podrás maquillarte la cara con un tono blanco muy sutil, los cachetes con un rosa intenso para simular el maquillaje de las muñecas y los labios rojos. También puedes incluir un moño rojo con un rodete o hasta trenzas. Incluso, podrás manchar su vestido con líquido que simule sangre y pintarte las comisuras con labial, con el mismo objetivo.