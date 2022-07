El sábado por la noche Lizy Tagliani conmovió a todos al revelar su sueño de convertirse en madre. Según contó, se trata de un deseo que reprimió por mucho tiempo por ser trans, pero ahora se permitió querer tener un hijo y ya comenzó a investigar cuáles son los métodos a su alcance.

Luego de su revelación en “PH, Podemos Hablar”, la comediante recibió una catarata de mensajes de apoyo en su búsqueda tanto de sus seres queridos como de admiradores y fanáticos en las redes. Y en las últimas horas lanzó un divertido chiste acerca de su “dieta maternal”.

Lizy Tagliani y sus "permitidos" Foto: instagram/Lizytagliani

La conductora compartió en su perfil de Instagram, donde reúne a a más de 6.1 millones de seguidores, una foto de su fin de semana y soltó un divertido comentario: “El permitido que me dejó mi obstetra”. Después remató: “Jajaja ah re loca estaba”.

Su elocuente expresión fue acompañada de una imagen en la que se ve frente a un espejo comiendo una porción de torta. Además agradeció el cariño recibido en las últimas horas: “Gracias por tan hermosos mensajes”.

El deseo de Lizy Tagliani de ser mamá

La confesión de la presentadora televisiva llegó sobre el final del programa de Telefe, durante el segmento del árbol de la vida. Lizy adelantó que en vez de dejar una foto con un recuerdo, dejaría una intención y contó: “Quiero ser mamá”.

“Durante mucho tiempo crecí libre, creo que soy una persona muy libre por todo lo que me pasó en la vida, pero también hay cosas que no me permitía justamente por ser travesti, por pertenecer a una minoría, porque no iba a encajar con algunas cosas”, recordó. Y muy emocionada reflexionó: “Vos naciste para ser travesti, para hacer reír, divertida… Podés tener todos los sueños, pero no naciste para ser mamá. Tu misión es otra, tu mundo es otro. Y crecí con eso”.

Fue cuando manifestó que descubrió que tiene “la imperiosa necesidad” de tener a alguien que dependa de ella. “Tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá”, dijo a corazón abierto.