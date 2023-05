Le regaló entradas a su mamá para ver a Luis Miguel y su reacción se hizo viral en TikTok.

Luis Miguel ha generado toda una revolución desde el anuncio de sus recitales en el país. Tanto así que el día en que salieron las entradas, la página de entradas colapsó y hasta llegó a agregar seis fechas más de las tres originales en el Movistar Arena.

Debido a la emoción y a la popularidad que Luis Miguel mantiene entre el público que principalmente creció con sus canciones, los videos en TikToks de personas que lograron conseguir una entrada y regalársela a sus seres queridos, especialmente a sus madres, no dejan de sorprender.

Luis Miguel ha generado toda una revolución por sus conciertos.

En esta oportunidad, la usuaria @miliescobarcm compartió el video donde se ve el momento en el que sorprendió a su madre con un par de sobres donde se encontraban pistas que adelantaban la sorpresa.

“Mi mamá nunca pudo ir a ver a Luis Miguel porque nunca tuvo plata para ir. Le regalé la entrada y le di la sorpresa”, se puede leer en el clip.

Tras abrir el último sobre, la mujer ya se sospechaba lo que estaba por venir, pero esto no bajó para nada su emoción: la mujer no dejaba de sonreír mientras miraban las entradas, luego empezó a abrazar a su hija hasta que no pudo aguantar más las lágrimas.

Las reacciones en las redes por el video viral de TikTok

El video logró más de 1.7 millones de reproducciones en la plataforma a menos de una semana de ser publicado. Por si fuera poco, también sumó más de 3 mil comentarios celebrando la ida de la hija y acompañando en la emoción a la madre.

Algunos hasta le aseguraron que se merecen estar en primera fila en el recital y otros pidieron ver una segunda parte el día que vayan al show.