Cumplió el sueño: el video viral de una notera argentina que besó a Luis Miguel en vivo

Marina Vollman, modelo y actriz, fue la protagonista de un momento icónico en la televisión argentina en los ´90. Además de su exitosa carrera artística, formó parte del equipo del programa “Videomatch” conducido por Marcelo Tinelli, donde desempeñó el rol de notera y entrevistó a destacadas celebridades. En una de estas ocasiones, la notera, tuvo la oportunidad de entrevistar al reconocido cantante Luis Miguel.

El video viral donde una notera argentina besó a Luis Miguel en vivo Foto: web

Durante la entrevista, la actriz tuvo el atrevimiento de besar en los labios al cantante mexicano, lo que se convirtió en un momento icónico que sigue circulando en las redes sociales hasta el día de hoy.

¿Cómo es la vida de Marina Vollman hoy?

Aunque se dedicaba al mundo artístico, Marina Vollman tuvo que dejar aquello de un lado y enfocarse en su primer hijo, Simón, quien comenzó a experimentar problemas de aprendizaje en la escuela.

Después de haber cambiado a Simón de colegio en tres ocasiones y no haber recibido ninguna ayuda por parte de los directivos, la ex notera, decidió investigar por su cuenta qué es lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando se topó con el documental The gifts of dislexia (Los regalos de la dislexia), y empezó a sospechar de cuál podría ser el problema.

Marina Vollman junto a su hijo Simón Foto: web

Después que los médicos confirmaran el diagnóstico de dislexia en su hijo, la ex modelo inició una búsqueda para encontrar instituciones especializadas en el tema. Gracias a su perseverancia, logró encontrar un lugar para sus hijos, Simón y Teo, quien también padece el trastorno, donde reciben el acompañamiento correcto.

Marina junto a sus dos hijos: Teo y Simón Foto: web

¿Qué es la dislexia?

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta como una dificultad en la lectoescritura, que se conoce también como “dificultad de lectura y escritura”. Aunque no existe una cura para este trastorno, hay herramientas educativas y métodos especializados que ayudan a mejorar las habilidades lectoras.

Afecta a uno o dos de cada 10 chicos y a unas 700 millones de personas, es decir, el diez por ciento de la población mundial. Es importante aclarar que este trastorno no tiene nada que ver con la inteligencia o la capacidad de desarrollo de quienes lo padecen.